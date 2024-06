« Je me suis tourné vers le Pixel 7a, car il était proposé à un prix beaucoup plus petit que les deux autres [NDLR : Les Pixel 7 et Pixel 7a]. Pourtant, il propose à peu près les mêmes choses, c’est surtout qu’il est plus petit… Ce qui me va très bien ! Eh puis il y a aussi que les Pixel 8 sont sortis cette année, ce qui rend le rend encore moins cher.

C’est clairement le meilleur compromis ! J’ai un peu l’impression que j’ai payé deux fois moins cher mon smartphone avec cette astuce. »

Fiche Technique du Google Pixel 7a

Écran AMOLED de 6,1 pouces, 1080x2400 pixels 90 Hz

Chipset Google Tensor G2

8 Go de mémoire vive non extensibles

128 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 64+13 mégapixels

Capteur frontal 10,8 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4400 mAh compatible charge 20 watts et charge sans fil

Système d’exploitation : Android 14

Il est vrai que le Pixel 7a tient une position très intéressante, située avant la gamme 8 plus récente et donc plus chère, mais après les Pixel 6, plutôt bons, mais magnifiés par la génération suivante. Étant donné qu’il s’agit en plus du moins cher des trois modèles de 2023, le Pixel 7a devient effectivement la meilleure façon de se procurer un haut de gamme Google pas cher, toujours à jour et d’actualité.

Nous validons cette « astuce » qui peut d'ailleurs servir pour d'autres marques : se tourner vers un modèle similaire d'une génération précédente permet d'avoir un prix parfois similaire à du milieu de gamme, voire à du reconditionné, mais pour du neuf, récent et à jour !

En ce moment le Google Pixel 7a est disponible à petit prix sur Rakuten

Pour seulement 305 €, il est possible de se procurer le Google Pixel 7a, qui se trouvait pourtant à 509 €, ce n'est peut-être pas deux fois moins cher, mais c'est tout de même 200 € de réduction sur son tarif constructeur, et plus de 250 € par rapport au prix actuel du Pixel 8a, ce qui constitue un tout petit prix pour ce smartphone qui n’a pourtant qu’un an !