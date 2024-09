« J’ai testé ce nouveau Xiaomi, ça me donne envie de laisser tomber mon ancien smartphone ! »

Xiaomi est aujourd’hui l’un des trois plus gros constructeurs de smartphones en termes de ventes. Cela fait de l’enseigne un véritable poids lourd de l’industrie, et il n’est pas étonnant de voir l'engouement que peut susciter les sorties de leurs derniers appareils.

Hier, sont sortis les Xiaomi 14T et 14T Pro, d’excellents appareils que nous ne pouvons que vous conseiller surtout avec de très bonnes offres de lancement !

Nous attendions avec impatience la sortie de ces appareils pour vous en parler, c’est maintenant chose faite, alors voyons ce que la bête a dans le ventre !

La fiche technique du Xiaomi 14T

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2712 x 1220 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2712 x 1220 pixels 120 Hz Processeur : MediaTek Dimensity 8300 Ultra

MediaTek Dimensity 8300 Ultra RAM : 12 Go de mémoire vive extensibles

12 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256Go de stockage interne

256Go de stockage interne Appareil photo arrière : Quadruple capteur photo 64+8+2 mégapixels

Quadruple capteur photo 64+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5500 mAh

Le Xiaomi 14T propose deux très gros points forts : des performances avancées, et un appareil photo de très grande qualité en partenariat avec la marque de photographie Leica. Cela fait du Xiaomi 14T et de son grand frère, le 14T Pro, des smartphones haut de gamme dans la veine de ce que pouvait déjà proposer un Xiaomi 14 Ultra, mais ici avec des prix plus bas.

Nous sommes davantage dans les prix d’un Galaxy S24 FE par exemple (sortie également hier dans les écuries Samsung).

Cela fait du Xiaomi 14T un appareil qui se différencie avec une qualité de photographie professionnelle, et des performances élevées : idéal autant pour un professionnel, par exemple un journaliste ou correspondant de presse, qu’un passionné de photographie amateur, ou tout simplement quelqu’un qui aime faire de belles photos tout en ayant un smartphone haut de gamme plutôt polyvalent.

De quoi faire dire : « J’ai testé ce nouveau Xiaomi, ça me donne envie de laisser tomber mon ancien smartphone ! »

Où se procurer le Xiaomi 14T au meilleur prix ?

Boulanger vous propose un financement spécial pour le Xiaomi 14T avec la possibilité de le payer en 20 fois, et cela, sans frais, faisant 20 € par mois, avec un premier acompte de 63 €, 99 € le premier mois. Ce n’est pas tout car vous obtenez également 100 € de bonus de rachat en plus de ce à quoi la reprise de votre ancien smartphone vous donne droit.