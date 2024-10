10 % de réduction, des écouteurs offerts et un bonus de reprise ! Le Galaxy S24 FE est LE nouveau smartphone qui compte en ce moment

Le Galaxy S24 FE est le nouveau smartphone de la gamme S premium de Samsung. Pensé comme une version plus abordable et conservant les fonctionnalités essentielles des S24, le Galaxy S24 FE est un appareil qui était très attendu et que nous avons eu le plaisir de voir sortir plus tôt que nous l’aurions espéré !

Fiche technique du Galaxy S24 FE

Écran : 6,7 pouces, Dynamic AMOLED 2X (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

Processeur : Exynos 2400e

RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go, 256 Go

Caméra arrière : Triple capteur : 50 MP principale, 12 MP, ultra grand-angle, 8 MP

Batterie : 4700 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Avec son écran Dynamic Amoled 2X magnifique, un processeur Exynos 2400e puissant, un ensemble de capteurs photo très polyvalent, et une batterie de longue durée, le Galaxy S24 FE est véritablement un appareil qui apporte le haut de gamme au cœur de la main.

Il est idéal pour les loisirs autant que pour le quotidien et ses tâches administratives proposant un grand écran, mais aussi une grosse puissance de calcul pour le gaming ou encore le streaming. Il s’agit d’un excellent smartphone polyvalent !

Quelle est l’offre de Samsung en ce moment pour le Galaxy S24 FE ?

Pour l’achat d’un Galaxy S24 FE, Samsung vous offre des Galaxy Buds3 d’une valeur de 179 € ! En plus de cela, en passant par l’application, vous bénéficiez de 10 % de remise immédiate. Mais ça ne s’arrête pas là, car Samsung vous propose également 30 % de réduction au choix sur des accessoires pour le Galaxy S24 FE, ou sur une montre connectée Galaxy Watch7 !