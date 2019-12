Le Samsung Galaxy S10 Lite apparaît sur le site français de Samsung, il pourrait s’agir du Galaxy A91

Le site GSM Arena a pu repérer une page web dans la section support du site Internet Samsung France où il est fait mention de la référence de ce qui pourrait être le futur Galaxy S10 Lite. Il sera peut-être officialisé le 12 décembre prochain aussi sous le nom de Galaxy A91 pour certains marchés.

C’est une page sur le site Internet de Samsung France qui a mis le feu aux poudres concernant ce qui pourrait bien être l’un des prochains smartphones haut de gamme du constructeur sud-coréen, le Galaxy S10 Lite. Il apparaît au sein de ce que l’on appelle les FAQ pour questions fréquemment posées. Déjà repéré sous la référence SM-G770F/DS, ce dispositif a passé la certification des réseaux de télécommunication américain, la FCC et serait l’objet de plusieurs fuites concernant ses caractéristiques techniques.

Galaxy S10 Lite et Galaxy A91, quasi-identiques

La fiche technique de ce que nous pensons être le Galaxy S10 Lite est extrêmement proche de celle du Galaxy A91, objet, lui aussi de nombreuses rumeurs sur ses composants. En effet, selon toutes vraisemblances, il devrait être équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 855 associé à 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage interne extensibles. Les capteurs seraient au nombre de 3 au dos avec un 48 mégapixels en tant que principal, un 12 mégapixels pour faire de l’ultra grand angle et un 5 mégapixel pour la profondeur de champ. A l’avant, il y aurait un capteur de 32 mégapixels.

Cela reprend effectivement les rumeurs concernant le Galaxy A91. De plus, nous pouvons ajouter à cela la taille identique de l’écran : 6,7 pouces utilisant la technologie d’affichage AMOLED pour une définition Full HD+. Enfin, notez que la capacité des batteries serait de 4500 mAh. Elles pourraient supporter la technologie de recharge rapide 45 W avec le chargeur adéquat fourni.

Présentation prévue pour le 12 décembre

L’apparition du Galaxy S10 Lite sur les pages Web du site français de Samsung, même dans la section Support, laisse présager d’une prochaine sortie en France. Une présentation est prévue le 12 décembre mais nous ignorons encore quel smartphone sera concerné par cet événement d’autant qu’un Galaxy Note 10 Lite est lui aussi attendu.