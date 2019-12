Samsung Galaxy A91 : son design se dévoile

Le successeur du Galaxy A90 vient d’être aperçu sous tous les angles dans des rendus réalistes. Découvrez le Samsung Galaxy A91 avant l'heure. Un mobile dont la fiche technique est extrêmement proche d’un autre smartphone à venir de la part du constructeur, le Galaxy S10 Lite dont une référence est apparue sur le site français du géant sud-coréen.

Il y a plusieurs semaines, différentes sources nous renseignaient sur les caractéristiques techniques du smartphone Samsung Galaxy A91, successeur du A90. Plus récemment, le mobile a été l’objet de plusieurs rendus 3D réalistes publiés par Onleaks et réalisés en collaboration avec les graphistes du site 91mobiles. Une vidéo à 360 degrés de l’appareil est même proposée afin de vous permettre de voir le mobile sous toutes ses coutures.

Un design proche de la prochaine série des S11

La première chose que nous remarquons au sujet des rendus de ce que pourrait être le Galaxy A91, c’est son apparence assez proche avec celle envisagée pour les Galaxy S11. En effet, les différences sont subtiles comme celles de la forme du bloc de capteurs, plus longue sur les rendus des S11 et plus large ici sur le A91. D’ailleurs, deux rendus du dos sont proposés car nous ne savons pas encore si le mobile sera équipé de 3 ou 4 capteurs à l’arrière. En tout cas, le tout devrait être intégré au sein d’un cadre rectangulaire, dans le coin supérieur gauche.

Le reste de la conception du potentiel Galaxy A91 est assez classique avec un bouton d’alimentation et des touches pour gérer le volume sur le côté, un port USB Type C à côté d’une grille pour le haut-parleur, dans la partie basse et aucune trace d’un connecteur jack 3,5 mm ni de lecteur d’empreinte digitale dont nous pouvons supposer qu’il sera placé sous l’écran.

Snapdragon 855, 8 Go de RAM, batterie 4500 mAh : une fiche technique alléchante

Le smartphone Samsung Galaxy A91 devrait être équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 855 associé à 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage interne extensibles. De plus, nous pouvons ajouter à cela un écran qui mesurerait 6,7 pouces utilisant la technologie d’affichage AMOLED avec une définition Full HD+.

Enfin, notez que la capacité des batteries serait de 4500 mAh. Elles pourraient supporter la technologie de recharge rapide 45 W avec le chargeur adéquat fourni. S’il y a 3 capteurs, il y aurait un 48 mégapixels en tant que principal, un 12 mégapixels pour faire de l’ultra grand angle et un 5 mégapixel pour la profondeur de champ. Dans le cas où il y aurait 4 capteurs, nous pensons à ajouter un capteur 8 mégapixels pour zoomer. A l’avant, il y aurait un capteur de 32 mégapixels.

Le Galaxy A91 est-il le Galaxy S10 Lite, aperçu sur le site Samsung France ?

Les composants que nous pensons être intégrés au sein du Galaxy A91 sont quasiment les mêmes que ceux que nous avions déjà évoqués au sujet du Galaxy S10 Lite dont Samsung pourrait bien annoncer la sortie commerciale le 12 décembre prochain. D’ailleurs, sa référence, SM-G770F/DS a été aperçu sur le site français du constructeur dans les pages Support comme en atteste la capture d’écran récupérée. Depuis la page concernée a été supprimée.

Alors le Galaxy A91 sera-t-il réservé à certains marchés et changera-t-il de nom (Galaxy S10 Lite) pour d’autres ? La réponse d’ici quelques jours.