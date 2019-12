La série Oppo Reno 3 officielle en Chine, bientôt en Europe ?

Alors que la série Reno 2 est à disponible depuis quelques semaines en France, la marque chinoise Oppo vient officiellement de présenter la gamme Reno 3 lors d’un événement en Chine. En Europe, il serait possible qu’elle soit annoncée le 26 décembre. En voici tous les détails.

C’est désormais officiel, Oppo vient de dévoiler les nouveaux smartphones Reno 3 Pro et Reno 3 5G. Cela s’est déroulé à Shenzhen, en Chine, un marché extrêmement important pour le constructeur. Pour l’Europe, il se murmure qu’une présentation est prévue le 26 décembre prochain. Cela correspond à une suite logique du marché, dont celui de la France où le fabricant entend bien continuer son développement.

Écran AMOLED 90 Hz avec lecteur d’empreinte

Le modèle le plus haut de gamme, le Oppo Reno 3 Pro profite d’un écran de 6,5 pouces utilisant la technologie AMOLED avec une définition Full HD. Adieu l’aileron du Reno 2, il y a un trou dans le coin supérieur gauche de la surface d’affichage pour laisser la vue à l’objectif du capteur frontal de 20 mégapixels servant aux selfies. Il y a un capteur d’empreinte digitale sous l’écran qui est doté d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, comme les meilleurs. Cela permet d’apporter une parfaite fluidité notamment dans les jeux.

Snapdragon 765G et jusqu’à 12 Go de RAM

Pour les performances, le Oppo Reno 3 Pro dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 765G qui vient tout juste d’être annoncé par le fondeur américain lors de son Tech Summit. Il intègre un modem 5G et pourra donc communiquer avec un très haut débit en situation de mobilité. Le Reno 3 Pro sera décliné en deux versions. La première embarque 8 Go de mémoire vive avec 128 Go d’espace de stockage tandis que la seconde est équipée de 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne.

Quatre capteurs photo à l’arrière

Pour prendre des photos, une activité où il ne faut pas se louper, pour les constructeurs, le Oppo Reno 3 Pro profite de quatre capteurs. Le module principal embarque 64 mégapixels alors que les autres sont de, respectivement, 20, 13 et 8 mégapixels pour faire de l’ultra grand angle et zoomer sur les détails d’un sujet ou d’un paysage, par exemple. Niveau batterie, la capacité est de 4025 mAh avec la possibilité d’être totalement rechargée après seulement 30 minutes, via la technologie SuperVOOC 2.0.

Oppo Reno 3 5G, l’ultra haut débit mobile accessible

À côté du Reno 3 Pro, le Reno 3 5G dispose de beaucoup de composants en commun. La puce n’est cependant pas la même puisqu’il s’agit ici d’un circuit Mediatek MT6873, de milieu de gamme intégrant un modem 5G, plus abordable. S’il y a 3 capteurs photo au dos de 48, 8 et 2 mégapixels, celui de la façade (16 mégapixels) est intégré au sein d’une encoche, plus classique. Sa batterie offre une capacité de 3900 mAh.

Les deux smartphones tournent sous la nouvelle version de la surcouche logiciel ColorOS 7. Pour le moment, les mobiles ont été officialisés uniquement pour la Chine. Il se pourrait qu’une présentation ait lieu le 26 décembre prochain. Cela nous permettrait alors de connaitre les dates de sorties ainsi que les prix européens de ces nouveaux smartphones.