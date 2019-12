Xiaomi Redmi K30, le successeur du Mi 9T est officiel avec 4 capteurs photo et de la 5G

La marque Xiaomi a profité d’un événement organisé en Chine pour officialiser l’arrivée des nouveaux smartphones Redmi K30 et K30 5G. Embarquant la toute nouvelle puce Qualcomm 765G, sur le papier, ils promettent de succéder dignement au Redmi K20, plus connu sous le nom de Mi 9T.

Afin de proposer une nouvelle offre pour le grand public, Xiaomi a officiellement dévoilé les nouveaux smartphones Redmi K30 et Redmi K30 5G qui succèdent donc au Redmi K20 et K20 Pro dont nous connaissons surtout la référence européenne, à savoir Mi 9T et Mi 9T Pro. Alors que beaucoup attendaient aussi des annonces autour des Pocophone F2 et Mi Mix 4, il faudra patienter un peu avant d’en savoir plus de manière officielle.

Écran de 6,67 pouces à 120 Hz

Les deux nouveaux smartphones Xiaomi Redmi K30 et K30 5G partagent un écran très large de 6,67 pouces utilisant la technologie classique LCD et affichant une définition de 1080 x 2400 pixels. Le taux de rafraîchissement annoncé est de 120 Hz ce qui est particulièrement intéressant lors de sessions de jeux vidéo et pour avoir une parfaite fluidité dans les menus. Notez que le Pixel 4 XL, le OnePlus 7 Pro, le OnePlus 7T et le tout juste annoncé Oppo Reno 3 « plafonnent » à 90 Hz. Seuls le Razer Phone 2 et le ROG Phone 2 proposent une telle fréquence.

L’écran du Xiaomi Redmi K30 est troué dans son coin supérieur droit d’une manière large pour laisser assez de place aux deux capteurs photo frontaux. Le principal embarque 20 mégapixels alors que le second dispose de 2 mégapixels servant essentiellement à optimiser la profondeur de champ. Il n’y a pas de lecteur d’empreinte digitale. Celui-ci est relayé sur l’une des tranches de l’appareil pour une identification principalement avec le pouce.

4 capteurs photo au dos

Le nouveau smartphone Xiaomi Redmi K30 5G profite du plus grand nombre de capteurs au dos qui existe aujourd’hui sur les mobiles : 4. L’appareil dispose d’un capteur principal de 64 mégapixels, le Sony IMX686, d’un autre de 8 mégapixels avec objectif grand angle sur 120 degrés, d’encore un capteur de 2 mégapixels pour calculer les profondeurs de champ et enfin, d’un dernier de 5 mégapixels dédié aux photos en mode macro. Le Xiaomi Redmi K30 n’a pas le capteur macro remplacé par un objectif 2 mégapixels.

Snapdragon 765G ou 730G et 4 configurations possibles de mémoire

La batterie intégrée offre une capacité de 4500 mAh supportant la recharge rapide 30 Watts. Question performances, le modèle le plus haut de gamme, le K30 5G bénéficie de l’intégration du tout nouveau processeur pour smartphone, Qualcomm Snapdragon 765G. La version Redmi K30 (4G) s’appuie sur une puce Snapdragon 730G. Il a 4 configurations au choix : 6 + 64 Go, 6 + 128 Go, 8 + 128 Go et 8 + 256 Go. La première version 4G est annoncée en Chine à 1599 yuans (soit 204 € environ) et 2199 yuans (soit 280 € environ) pour la plus musclée. Comptez sur un prix chinois détaxé à partir de 1999 yuans (soit 255 € environ) pour la version de base en 5G.

Selon toutes vraisemblances, les Redmi K30 et Redmi K30 5G devraient être prochainement présentés en Europe sous les noms respectifs de Mi 10T et Mi 10T Pro. Il faudra encore patienter pour la confirmation des sorties en Europe ainsi que pour les prix qui seront proposés par Xiaomi.