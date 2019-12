Le Huawei P40 Pro proposerait un écran 120 Hz et une batterie de 5500 mAh au graphène

Le futur fleuron de la marque chinoise Huawei, le P40 Pro, est attendu pour le début d’année 2020. Il commence à se dévoiler tout doucement à la faveur de quelques indiscrétions. Il pourrait ainsi profiter d’un écran 120 Hz, d’une batterie au graphène et d’un module photo toujours plus performant.

Alors que de nombreux smartphones prévus pour l’an prochain font l’objet de rumeurs, c’est au tour du modèle le plus haut de gamme de Huawei d’être la cible de spéculations. L’une d’entre elles provient de Yah Raj Chaudhary sur Twitter. Plutôt bien renseigné, il prétend connaître quelques caractéristiques intéressantes au sujet du P40 Pro.

Un écran AMOLED 120 Hz

Ainsi, il semblerait que le futur Huawei P40 Pro profite d’un écran AMOLED de 6,5 pouces waterfall, comme celui du Mate 30 Pro. Cela dit, le nouveau smartphone bénéficierait d’une fréquence de rafraichissement de 120 Hz là où le modèle actuel fait 90 Hz. Ainsi, on aurait droit à une parfaite fluidité lors de défilement de menus et dans des sessions de jeux. Actuellement, seuls deux mobiles en sont capables : le ROG Phone 2 d’Asus et le Razer Phone 2 et nouvellement annoncé, le Xiaomi Redmi K30 (Xiaomi Mi 10T).

Une batterie de 5500 mAh au graphène

Le hic est qu’une telle dalle est extrêmement énergivore. Alors que tous se posent des questions sur la meilleure manière d’augmenter l’autonomie des smartphones, Huawei pourrait peut-être avoir une solution intéressante. En effet, toujours selon le twitto, le P40 Pro pourrait être équipé d’une batterie d’une capacité de 5500 mAh ce qui en ferait l’une des plus imposantes du marché. Mais ce n’est pas tout puisque cet élément utiliserait du graphène.

Les batteries au graphène proposent une durée de vie supérieure à celle utilisant du lithium-ion. En outre, elles sont aussi capables d’emmagasiner plus d’énergie et de supporter des températures bien plus élevées que les modèles classiques. Elles peuvent donc accepter des chargements plus véloces. Elle serait aussi supportrice d’une charge ultra rapide : seulement 45 minutes seraient nécessaires pour la recharger complètement.

5 capteurs photo

Enfin, l’une des dernières rumeurs qui circule actuellement au sujet du Huawei P40 Pro, c’est le fait qu’il disposerait de 5 capteurs photo au dos. Sans grande surprise, nous nous attendons à une continuité du partenariat entrepris avec Leica depuis le P9. Le capteur principal serait un Sony IMX6868 de 64 mégapixels associé à un capteur 20 mégapixels pour faire de l’ultra grand angle. Un troisième capteur de 12 mégapixels servirait à zoomer tandis qu’un autre objectif serait dédié aux prises de vue macro. Pour finir, il y aurait un capteur ToF.

Bien entendu, toutes ces informations sont à prendre avec les précautions de rigueur étant donné que le smartphone devrait être officiellement dévoilé fin février ou début mars. D’ici là, d’autres fuites feront certainement leur apparition.