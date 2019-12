Samsung Galaxy A51 officialisé avec son écran 6,5 pouces et ses 4 capteurs photo

Après plusieurs semaines de rumeurs et de fuites, la présentation officielle du smartphone Samsung Galaxy A51 a bien eu lieu. Il succède au Galaxy A50 qui a cartonné en 2019. En serait-il de même pour ce nouveau modèle ? Peut-être bien au regard de ses caractéristiques techniques intéressantes dont voici tous les détails.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A51 va succéder au Galaxy A50. Il s’est révélé être un très bon mobile qui s’est vendu « comme des petits pains » cette année grâce à un positionnement prix/performances intéressant. C’est au Vietnam que le A51 a été officiellement présenté et la première chose que nous pouvons remarquer c’est qu’il devrait présager du design des futurs gamme Galaxy étant donné les premières fuites concernant ses lignes finalement similaires au Galaxy S11.

Un grand écran de 6,5 pouces AMOLED

Le Samsung Galaxy A51 profite d’un large écran de 6,5 pouces utilisant la technologie d’affichage AMOLED. Il occupe la quasi-totalité de la surface du mobile avec des bordures extrêmement fines. Comme pour le Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10+, le capteur photo frontal est placé derrière un poinçon en façade, au milieu de l’écran, bien entendu, sur sa partie haute afin de gêner le moins possible. L’objectif embarque 32 mégapixels. Le lecteur d’empreinte digitale est situé sous l’écran.

4 capteurs photo au dos

Pour la partie photo, au dos, le Galaxy A51 en impose. En effet, il y a un gros bloc rectangulaire plaqué dans le coin supérieur gauche qui concentre les 4 capteurs. Le principal est un 48 mégapixels avec optique grand angle. Le deuxième capteur est un module ultra grand angle de 12 mégapixels qui peut offrir une vision à 123 degrés, selon le constructeur. Enfin, il y a également un autre capteur de 5 mégapixels pour calculer les profondeurs de champ et un dernier de 5 mégapixels pour les photos macro, une première pour Samsung.

Un SoC Exynos maison et une charge rapide

Pour animer le tout, Samsung a prévu un processeur Exynos 9611 associé à 4 ou 6 Go de mémoire vive (RAM), selon la configuration choisie. Il y a 64 ou 128 Go d’espace de stockage qui sont extensibles via une carte micro SD. La batterie a une capacité de 4000 mAh et peut se recharger rapidement grâce au bloc d’alimentation 15 W fourni avec le mobile.

Pour le moment, le nouveau smartphone Samsung Galaxy A51 est annoncé uniquement pour le marché Vietnamien. Il sera proposé à un prix équivalent à 310 euros environ à partir du 27 décembre 2019. Nul doute que le constructeur sud-coréen reprendra ce modèle pour le reste du monde. Reste à savoir à quel prix et à quelle date.