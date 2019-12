Samsung officialise le Galaxy A71, grand frère du Galaxy A51

La marque sud-coréenne a profité d’un événement pour présenter officiellement ses nouveaux smartphones de la série Galaxy A. Après le Galaxy A51, c'est au tour du Galaxy A71 d'être officialisé.

Particulièrement attendu, le successeur du A70 qui, comme le A50 a remporté un vif succès commercial, le nouveau smartphone Galaxy A71 est désormais officiel. En effet, le constructeur Samsung l’a présenté lors d’une conférence de presse et l’une des premières choses que nous pouvons dire à son sujet, c’est qu’il ressemble beaucoup au Galaxy A51 très récemment annoncé. En effet, l’une des principales différences est la taille de son écran.

Design identique au Galaxy A51, mais avec un écran plus grand

Le design du nouveau smartphone Samsung Galaxy A71 est strictement identique à celui du Galaxy A51. Par contre, donc, son écran est plus grand. Il mesure 6,7 pouces contre 6,5 pouces pour le A51. Nous avons heureusement toujours droit à la technologie AMOLED et à une définition de 1080 x 2400 pixels. L’écran est percé dans sa partie haute, au milieu, comme sur le Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10+, par exemple. Dessous, il y a le capteur pour l’appareil photo frontal (32 mégapixels).

Quatre capteurs photo, au dos

Alors que le Galaxy A70 ne dispose que de deux objectifs à l’arrière pour prendre des photos, le nouveau Galaxy A71 se pare de quatre capteurs. Nous pouvons donc désormais compter sur la présence d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un secondaire de 12 mégapixels pour faire du grand angle, d’un autre de 5 mégapixels pour mesurer la profondeur de champ. Un dernier capteur est, comme sur le Galaxy A51, dédié à la prise en vue en mode macro, c’est-à-dire, extrêmement proche du sujet (moins de 3 cm).

Un SoC Snapdragon 730 et la charge rapide 25 W

Techniquement, le Samsung Galaxy A71 est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 730 déjà vu sur le Galaxy A80, par exemple. Il est associé à 6 ou 8 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie. Il y a 128 Go d’espace de stockage qui peuvent être étendus grâce à une carte micro SD. Notez qu’une batterie de 4500 mAh alimente le tout. Elle supporte le système de charge rapide 25 W alors que le A51 n’est compatible qu’avec le 15 W maximum.

Pour le moment, le nouveau smartphone Samsung Galaxy A71 n’a pas de date de sortie ni de prix pour la France. Nous savons cependant qu’il est animé par Android 10 avec une surcouche logicielle Samsung One UI 2.0 développée par les équipes du constructeur.