Le Samsung Galaxy S10e à 499€ + 80€ remboursés chez Rakuten

Le Samsung Galaxy S10e (128 Go) bénéficie actuellement de 80€ offerts en Super Points si vous êtes membre du Club R sur le site de Rakuten. Affiché à 499 euros, il fait partie des produits « click & collect » en partenariat avec le marchand Boulanger.

Sortie en mars, la nouvelle famille Galaxy S10 de Samsung comprend plusieurs modèles, dont le Galaxy S10e qui s'affiche comme le petit frère de la fratrie avec un prix moins élevé que le S10 et le S10+.

Ecran Dynamic AMOLED Infinity Display O

L’écran Infinity Display O de 5,8 pouces du Samsung Galaxy S10e comprend le capteur photo frontal logé dans le coin supérieur droit. La dalle est Dynamic AMOLED, une version du Super AMOLED nativement compatible HDR10, et la définition est Full HD+.

Côté photo, le Galaxy S10e intègre un capteur principal 12 et 16 mégapixels avec objectif grand-angle avec un champ de vision à 123 degrés, c’est-à-dire un champ de vision presque aussi large que celui de l’œil humain. Le smartphone est capable de filmer en 4K à 60 images par seconde et la fonction Action Cam garantit des vidéos stables grâce à une nouvelle génération de stabilisation optique. Le mode Super Ralenti Vidéo permet quant à lui de filmer à la cadence de 960 images par seconde pendant 0,8 seconde.

En façade, la caméra frontale de 10 mégapixels vous assure des selfies précis grâce à la technologie Dual Pixel pour une mise au point quasi-instantanée (0.2 seconde). Là aussi, le Samsung Galaxy S10e offre la possibilité de filmer en 4K.

Le Samsung Galaxy S10e est animé par l’Exynos 9 Octa 9820, un processeur huit cœurs accompagné de 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne. Le smartphone est animé par Android couplé à la dernière interface One UI de Samsung. Enfin, le Galaxy S10e intègre une batterie de 3100 mAh compatible charge rapide et charge sans fil (normes Qi).

79,84 € remboursés en Super Points !

La bonne nouvelle c'est que vous bénéficiez de 79,84 euros en Super Points à dépenser sur votre prochain achat si vous êtes membre du Club R (gratuit et sans engagement). Le marchand Boulanger propose la livraison gratuite ainsi que le retrait en magasin.