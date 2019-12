Xiaomi a déposé un brevet de smartphone pliable à clapet

Après la très récente présentation d’un smartphone pliable à clapet par Motorola, le fameux Razr, nous apprenons qu’un brevet déposé par la marque chinoise Xiaomi vient d’être approuvé. Il concerne un prototype de mobile qui se referme sur lui-même.

Le constructeur américain Motorola a récemment défrayé la chronique en présentant au monde entier un nouveau smartphone basé sur le design du légendaire modèle Razr. Mais, il y a quelques jours, letsgodigital nous apprend qu’un brevet déposé mi-2018 par Xiaomi a été approuvé par l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle). Il servirait aux bases du développement potentiel d’un second mobile pliable. Un second modèle ? Oui, souvenez-vous, l’entreprise avait déjà montré, au tout début de l’année, un premier aperçu d’un tel prototype.

Un modèle assez similaire au Motorola Razr

Mais alors que la première version ressemblait au Samsung Galaxy Fold, ce nouveau modèle est finalement assez similaire au Razr 2019 de Motorola. En effet, il reprend l’ouverture dans le sens de la hauteur préférée à la méthode « horizontale », comme chez le constructeur sud-coréen par exemple ou pour le Mate X de Huawei. Par contre, alors que le fabricant américain a opté pour un vrai écran à l’extérieur, Xiaomi proposerait plutôt une surface d’affichage capable de délivrer uniquement certaines notifications au milieu de trois capteurs d’appareil photo.

Un très large écran et plusieurs capteurs photo

Pour se prendre en selfie, le smartphone disposerait d’un système rétractable, comme sur le Xiaomi Mi 9T Pro, par exemple. En cas de chute, il rentre automatiquement dans son logement. Il embarquerait un capteur principal, un flash et un autre capteur dédié à la reconnaissance faciale. Grâce à ce principe, l’écran du mobile, une fois totalement ouvert, occupe une très large place et ne comporte aucune encoche ou poinçon, comme les smartphones plus classiques.

Une commercialisation à venir ?

Nous ne savons pas encore si Xiaomi compte réellement développer et commercialiser un tel modèle. Pour autant, l’année 2020 devrait être celle des smartphones pliables puisque nous attendons la réelle disponibilité du Huawei Mate X, du Motorola Razr là où les Royole FlexPai et Samsung Galaxy Fold sont, eux, déjà disponibles.