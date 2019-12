Les Huawei P40 et P40 Pro seront dévoilés fin mars 2020 à Paris

C'est Richard Yu en personne qui a annoncé que le futur smartphone haut de gamme du constructeur chinois, le P40 et sa déclinaison le P40 Pro, seront officiellement présentés lors d’un événement exceptionnel à Paris, fin mars 2020. Le très attendu mobile pliable, Mate X ou une version très proche est prévu pour le mois d’avril.

C’est au cours d’un entretien accordé à une poignée de journalistes à Shenzhen que Richard Yu, CEO de la division grand public chez Huawei, a dévoilé quand serait officiellement présenté le nouveau fer de lance de la marque chinoise, les P40 et P40 Pro. Ces derniers seront les objets de toutes les attentions fin mars 2020 à Paris, plus précisément entre le 26 et le 29, la date restant à être définitivement validée.

P40 et P40 Pro, un design innovant

Toujours d’après Richard Yu, les smartphones disposeront d’un design différent des précédents modèles et innovant. Ils embarqueraient aussi une batterie bien plus endurante dont certains pensent qu’elle utilisera le graphène pour une charge plus rapide qu’avec les modèles actuels et une plus grande autonomie.

Android 10 mais pas de services Google

Sans grande surprise, comme les Mate 30 et Mate 30 Pro, les P40 et P40 Pro seront animés par le système Android 10, grâce à une version Open Source mais n’intégreront pas les services Google à moins que la position de l’administration américaine change d’ici là. Toujours est-il que Huawei envisage de proposer une migration vers son système d’exploitation Harmony lorsque celui-ci sera pleinement fonctionnel sur les smartphones.

Le Mate X prévu pour le mois d’avril

En marge des discussions autour des P40, Richard Yu a également confirmé le développement en cours d’une seconde version du Mate X dont le succès commercial serait, d’après lui, au rendez-vous en Chine, seul lieu où il est commercialisé pour le moment. Pour autant, une autre version (Mate Xs ?) sera présentée lors du MWC de Barcelone, fin février. Elle embarquera un Soc Kirin 990 et un mécanisme de pliable retravaillé.