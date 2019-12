Galaxy A01, le moins cher des smartphones Samsung

Le constructeur sud-coréen Samsung vient d’officialiser la sortie d’un nouveau smartphone d’entrée de gamme, le Galaxy A01. Il devrait être le moins cher des Galaxy, mais profite tout de même d’un double capteur photo.

Alors que personne ne l’attendait, le nouveau smartphone Samsung Galaxy A01 veut remplacer les A10, A10e et A10s sortis en début d’année. En effet, à la différence des récents Galaxy A51 et Galaxy A71, il se positionne comme un modèle d’entrée de gamme. Pourtant, à l’heure de l’écriture de ces lignes, nous ne connaissons pas son prix définitif, mais gageons qu’il devrait être particulièrement compétitif afin de marcher sur les plates-bandes des constructeurs chinois comme Xiaomi, par exemple. Nous l’attendons à moins de 100 euros.

Écran 5,7 pouces, définition HD avec des bords épais

À ce prix, nous ne pouvons pas nous attendre une fiche technique tonitruante, mais plutôt à des caractéristiques en correspondance. Ainsi, le Galaxy A01 dispose d’un écran LCD de 5,7 pouces affichant une définition HD de 720x1560 pixels. La surface d’affichage est maximale, mais avec tout de même une encoche pour laisser la place à un capteur photo frontal embarquant 5 mégapixels. Les bords gauche et droit sont assez fins ce qui n’est pas le cas de la partie basse.

Deux capteurs photo au dos

À l’arrière, nous avons droit à deux capteurs photo. Le principal dispose de 13 mégapixels tandis que l’objectif secondaire compte 2 mégapixels. Il est principalement dédié à la capture de la profondeur afin d’optimiser les prises de vue portrait. Notez aussi la présence d’un flash LED. Les capteurs photo sont intégrés dans le coin supérieur gauche. Il n’y a rien d’autre au dos, pas même un capteur d’empreinte digitale.

Pas de magie en termes de performances

Le nouveau smartphone Galaxy A01 est animé par un processeur octo-core nous dit la fiche technique sur le site du constructeur. Pas plus de précision. Il peut donc s’agir d’une puce maison Exynos ou d’un SoC signé Qualcomm. Par contre, nous avons qu’il est associé à 2 Go de mémoire vive ce qui n’est pas la panacée. L’espace de stockage est de seulement 16 Go avec, et c’est une bonne nouvelle, la possibilité de l’étendre grâce à une carte mémoire micro SD jusqu’à 512 Go.

Le mobile mesure 146,3x70,86x8,34 mm. Il peut supporter deux cartes SIM et une carte micro SD simultanément grâce à trois emplacements. Il dispose de la radio FM, d’un accéléromètre et d’un capteur de proximité. Notez la présence d’une batterie de 3000 mAh. Il est décliné en noir, bleu ou rouge.

Prix et date de sortie ?

Pour le moment, donc, aucun prix n’a encore été communiqué, mais comme évoqué en introduction au regard de ces caractéristiques techniques, nous pensons le trouver prochainement dans les étales à moins de 100 €. Samsung n’a pas donné de date précise de commercialisation, mais il y a fort à parier qu’il sera disponible dans les prochains jours, au pire les prochaines semaines, en tout cas, avant le Mobile World Congress de Barcelone, fin février 2020.