NordVPN et un gestionnaire de mots de passe pour 3,17€/mois seulement

Installer un VPN permet, entre autres, de sécuriser sa connexion et de contourner les restrictions géographiques. Complétez avec un gestionnaire de mot de passe qui va non seulement améliorer votre protection mais aussi vous simplifier la vie. Le tout à moins 80%. Il serait dommage de ne pas en profiter !

NordVPN a décidé de faire une offre de Noël à laquelle il va être difficile de résister. Non seulement vous bénéficierez de 3 mois supplémentaires gratuits (sur les deux services) sur l’abonnement 3 ans à NordVPN mais en prime le gestionnaire de mots de passe NordPass est offert. Au final, cela ne vous coûtera que 3,17€/mois. Un prix particulièrement attractif d’autant que l’offre permet de connecter jusqu’à 6 appareils en simultané. Et si vous n’étiez pas convaincu au cours des 30 premiers jours, NordVPN vous donne la possibilité de vous rétracter et de vous faire rembourser l’abonnement.

Contourner les restrictions géographiques

L’un des usages vedettes d’un VPN est de pouvoir contourner les restrictions géographiques de certains services. Le plus connu d’entre eux, Netflix, regorge par exemple de mangas japonais et coréens à condition de pouvoir se connecter depuis le bon pays. Idem, si vous souhaitez accéder au catalogue américain bien plus fourni que celui disponible en France. NordVPN permet de choisir son pays et cela dans des conditions idéales puisqu’il s’appuie sur plus de 5500 serveurs situés dans 60 pays différents. NordVPN s’est d’ailleurs vu décerner un Award par SpeedTest pour la rapidité de son réseau. Cette possibilité est offerte même sans avoir à changer de pays pour se connecter par exemple à des services bloqués par les universités ou les entreprises.

NordVPN offre un accès à des serveurs dans 59 pays. Choisissez le pays qui vous intéresse et ajoutez le serveur à votre liste de favoris.

L’autre atout majeur d’un VPN comme NordVPN est de sécuriser votre connexion. Cela fonctionne bien sûr depuis votre domicile mais aussi et surtout si vous vous connectez sur un Wi-Fi public. Ainsi, vous pouvez vous connecter en toute tranquillité depuis hôtels, aéroports, gares, restaurants, bibliothèques... vos données personnelles seront protégées.

Tout cela s’effectue sans effort. En effet, NordVPN est extrêmement simple d’utilisation et peut s’installer sur tous vos appareils, ordinateur ou smartphone, car il est compatible PC, Mac, Linux, iOS et Android. Une extension Chrome et Firefox permettant de sécuriser votre navigation en quelques secondes est également disponible.

Depuis, un smartphone Android, NordVPN chiffre vos données et masque votre adresse IP. Sécurité garantie.

Le gestionnaire de mots de passe NordPass en prime

Cerise sur le gâteau, pour cette promotion de Noël, NordVPN offre un autre de ses produits phares : NordPass. Ce dernier se propose de gérer pour vous tous vos mots de passe. Il génère des mots de passe sécurisés à chaque fois que cela est nécessaire et, bien sûr, il les retient pour vous et se charge de remplir les formulaires à votre place.

L’abonnement NordPass pour 3 ans représente une valeur de 177€. NordPass restera gratuit à chaque fois que vous renouvelez votre abonnement 3 ans à NordVPN. De plus vous obtenez avec l’offre de Noël 3 mois supplémentaires sur les deux services.

Article sponsorisé par NordVPN