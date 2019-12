Samsung Galaxy Note 10 Lite et Galaxy S10 Lite, les images presse en fuite

Il se prépare bien un lancement pour les smartphones Samsung Galaxy Note 10 Lite et Galaxy S10 Lite. En effet, des visuels de très haute qualité, suffisante pour la presse, de ces mobiles ont fuité.

Autrefois appelé Galaxy A81, le Galaxy Note 10 Lite est de plus en plus l’objet des rumeurs les plus folles. Ainsi, il est apparu sur la toile, via le site WinFuture.de, au travers d’images plus que convaincantes. Ces rendus confirment d’ailleurs ceux qui avaient déjà été mis en avant par Evan Blass, il y a à peine quelques jours de cela.

Un design assez similaire au futur Galaxy S11

Sans trop de surprise, donc, le Galaxy Note 10 Lite reprend le design que nous attendons pour le Galaxy S11 arborant un trou en haut, au milieu de l’écran. Les bords de cette surface d’affichage sont légèrement plus épais que sur le Galaxy Note 10. Il y a bien entendu, le stylet qui l’accompagne avec du Bluetooth 5.1. Au dos, il y a trois capteurs photo intégrés au sein d’un module rectangulaire, comme sur le Galaxy A51 et le Galaxy A71 présenté récemment.

Du Snapdragon et pas d’Exynos

Toujours selon le site WinFuture.de, il serait équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 855 et non pas l’Exynos 9810 déjà vu sur le Galaxy S9, le Galaxy S9+ et le Galaxy Note 9. Il serait associé à 8 Go de mémoire vive comme pour le Galaxy Note 10, mais c’est nettement moins que les 12 Go du Note 10+. Nous pourrions compter sur la présence d’un connecteur audio jack 3,5 mm afin d’y brancher n’importe quel casque ou système d’enceintes.

Un design dans la même veine, mais une fiche technique bien incertaine

Le futur smartphone Samsung Galaxy S10 Lite, pris aussi pour le Galaxy A91 propose finalement des lignes assez similaires au Galaxy Note 10 Lite et donc au Galaxy S11. Il y a toujours un trou au niveau du haut de l’écran, au milieu, pour la caméra frontale au lieu de l’encoche ou d’un système rétractable.

La fiche technique du Galaxy S10 Lite n’est pas encore connue officiellement, mais nous pressentons l’intégration d’une combinaison processeur Snapdragon 855 avec 8 Go de mémoire vive, le tout animé par Android 10, comme le Galaxy Note 10 Lite, finalement. Certains pensent à un Snapdragon 735 avec 6 Go de RAM, bien plus abordable.

Vers une sortie le 22 mars ?

Assez étrangement, nous pouvons lire la date du 22 mars sur les images des écrans des Galaxy Note 10 Lite et Galaxy S10 Lite ainsi présentés. Il serait difficile de croire que Samsung attendrait jusqu’à cette date pour lancer officiellement ces modèles d’autant que le Galaxy S11 est attendu à cette période. Il est donc particulièrement délicat d’avancer une date de sortie et encore plus un prix pour les deux appareils.