Samsung Galaxy Fold 2 : fuite des toutes premières images du smartphone pliable

Après une brève annonce lors d’une conférence dédiée aux développeurs, le successeur du smartphone pliable Samsung Galaxy Fold se dévoile en photos prises sur le vif avant certainement une présentation officielle pour le MWC 2020 de Barcelone.

Après un lancement totalement raté puis une mise sur le marché relativement tardive, le smartphone pliable Samsung Galaxy Fold est maintenant une réalité commerciale. Mais alors qu’il vient tout juste d’arriver sur les étals, le constructeur sud-coréen continue le développement de la seconde version dont il a fait part, il y a quelques semaines lors de sa Developper Conference. Un utilisateur a réussi à prendre en photo cette seconde version sous toutes les coutures ou presque.

Des photos publiées sur Weibo

C’est sur le réseau social chinois Weibo qu’une personne a pu publier des photos d’un prototype du terminal pliable de seconde génération du constructeur sud-coréen. Ce mobile semble fonctionnel au regard des images publiées qui ont été relayées par de nombreuses sources comme UniverseIce, sur son compte Twitter comme le montre l’image ci-dessous.

Ce qui devrait donc être le smartphone Samsung Galaxy Fold 2 arbore exactement les lignes présentées lors de la Developper conference, fin octobre. Il s’agit d’un mobile qui se referme sur lui-même comme nous pouvions le faire avec le Motorola Razr ou Startac, par exemple ou plus récemment avec la version 2019 du Razr. Il dispose d’un design dans le sens de la hauteur présentant un écran qui pourrait être au format 21:9 (tiens comme pour le Xperia 1 ou Xperia 5 de Sony). Ce dernier est troué au centre pour laisser un capteur photo frontal.

Pas un, mais deux écrans

Sur les photos publiées, nous pouvons observer la présence d’un second écran, comme pour le Motorola Razr 2019, par exemple ou plus à l’image de ce que nous pourrions trouver sur le futur prototype Xiaomi qui vient de se voir accepter son brevet. En effet, la marque chinoise proposerait, comme Samsung donc, une zone de notifications indiquant l’heure, le niveau de batterie, l’arrivée d’un nouveau message, etc.

La même charnière que le Galaxy Fold

La charnière du potentiel Galaxy Fold 2 reprend le même mécanisme que celle du premier modèle. Supportant un très grand nombre de manipulations, elle serait totalement invisible lorsque le mobile serait entièrement déplié. Remarquez les bordures assez épaisses du smartphone. Elles pourraient être plus fines pour le modèle final.

Des caractéristiques techniques encore mystérieuses

Aucune indication n’est donnée quant à la fiche technique du Galaxy Fold 2 ainsi présenté. Nous penchons pour deux versions concernant sa puce. Elle pourrait être du haut de gamme afin de montrer le savoir-faire de Samsung avec un processeur Qualcomm Snapdragon 865. Mais cela pourrait aussi être un modèle plus abordable comme le récent Snapdragon 765 car le constructeur envisage de lancer un smartphone pliable plus accessible que le premier.