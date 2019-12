Le Xiaomi Mi Note 10 à 406€ + 21,07€ remboursés chez Rakuten

Le Xiaomi Mi Note 10 (128 Go) est en promotion aujourd'hui à seulement 406 euros sur le site de Rakuten. Habituellement affiché à 549 euros, il bénéficie ainsi d'une belle réduction et vous bénéficiez, en plus, de 21,07 euros offerts en Super Points si vous êtes membre du Club R.

Disponible depuis le mois dernier, le nouveau Xiaomi Mi Note 10 est une phablette milieu de gamme premium. C'est la version européenne du Mi CC9 Pro.

Ecran Full HD+ de 6,47 pouces

Le Xiaomi Mi Note 10 propose un grand écran Super AMOLED de 6,47 pouces avec encoche en forme de U. La définition est Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et sa résolution atteint 398 pixels par pouce. Ce smartphone Xiaomi intègre la plateforme Snapdragon 730G accompagnée de 6 Go de mémoire vive (RAM) et de 128 Go de stockage interne.

Côté photo, le Mi Note 10 nous sort le grand jeu avec cinq capteurs photo placés au dos. Le capteur principal est le fameux ISOCELL Bright HMX affichant une définition de 108 mégapixels. C'est la résolution d’images la plus élevée des appareils photo smartphones du marché : 12032 x 9024 pixels !

Parmi les autres capteurs photo: un modèle 12 mégapixels offrant un zoom optique 2x, un modèle 5 mégapixels stabilisé, un modèle 20 mégapixels avec objectif grand-angle de 117 degrés pour les panoramas, et enfin un capteur 2 mégapixels dédié à la photographie de proximité dite « macro ». L’ensemble est associé à deux flash dual-LED.

À l’avant, le Mi Note 10 profite d’un capteur de 32 mégapixels avec objectif à focale fixe ouvrant à f/2.0. Cette caméra frontale est nativement compatible HDR et filme en 1080p.

Le smartphone est animé par la dernière interface MIUI 11 sur une base Android 9.0 Pie. Enfin, le Mi Note 10 intègre une batterie de 5260 mAh compatible charge rapide (chargeur d’une puissance de 30W maximum). Elle se recharge à 100% en 65 min ! Elle est également compatible charge inversée.

L’iPhone 11 (128 Go) à 774 euros !

L’iPhone 11 ressemble beaucoup à l’iPhone XR avec une coque aux bords très arrondis et aux couleurs chatoyantes (dont un nouveau). À l’avant, l’iPhone 11 reprend l’écran et l’encoche qui a fait la renommée de l’iPhone X. La dalle est de type « Liquid Retina » et mesure 6,1 pouces. Cet iPhone est animé par l’A13 Bionic.

Côté photo, l’iPhone 11 dispose d’un double capteur photo 12 mégapixels. Le smartphone filme en 2160p jusqu’à 60 images par seconde. Le mode ralenti monte à 240 images par seconde en 1080p. À l’avant, la caméra frontale Face ID est un capteur 12 mégapixels compatible HDR. Elle filme jusqu’en 4K à 60 images par seconde et est stabilisée électroniquement (avec l’aide du gyroscope).

Le site Rakuten propose l'iPhone 11 (128 Go) à 773,88 euros