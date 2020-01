Un smartphone Sony K8220 donne un aperçu des performances du Snapdragon 765

Il y a peu, Qualcomm présentait ses nouveaux processeurs pour smartphones. Logiquement, les constructeurs commencent à les intégrer à leurs futurs appareils prévus pour 2020. Ce qui pourrait être un Sony Xperia vient de « se faire repérer » sous l’application de mesure de performances Geekbench.

Alors que les fabricants se préparent à présenter leurs gammes de smartphones pour l'année 2020, de plus en plus d’appareils utilisant les nouveaux processeurs Qualcomm semblent prendre forme. Ainsi, une nouvelle référence portant le nom de code K8220 est apparue sur l’application Geekbench, les résultats étant publics. Il a été repéré par le site Android Next qui montre une capture d’écran des scores obtenus.

Le processeur intégré sur ce modèle a donc réussi à atteindre le score de 465 en mode monocœur et 1757 en mode multicœurs. L’appareil, comme le Soc, d’ailleurs, n’est pas expressément nommé comme étant un smartphone Xperia mais le nom de code correspond à la nomenclature utilisée par le constructeur japonais pour désigner ces futurs modèles.

Même si le processeur n’est pas clairement indiqué ici, nous pouvons remarquer qu’il s’agit de la même description que celui qui sera intégré sur le prochain smartphone Oppo Reno 3 Pro qui a officiellement été annoncé la marque chinoise. Il s’agit d’un Soc Qualcomm Snapdragon 765. C’est l’une des toutes premières fois où nous pouvons voir les résultats de performances de cette puce qui intègre un modem 5G.

Le Snapdragon 765 fait aussi bien que le 845

Bien entendu, le positionnement milieu de gamme du Snapdragon 765 ne permet pas d’obtenir des scores extrêmement élevés. Cependant, ils sont plus qu’honorables. Ils ne sont pas à la hauteur des meilleurs mais, même si des optimisations peuvent encore survenir, nous sommes quasiment au niveau du Snapdragon 845 de l’année dernière ce qui est déjà impressionnant en soi.

Avec ses 8 Go de mémoire vive, la seule spécification dont nous sommes absolument certains, ce mystérieux smartphone Xperia devrait garantir une bonne, voire une très bonne fluidité si c’est un mobile Sony dont il s’agit. Nous devrions pouvoir confirmer cela dans les prochaines semaines car nul doute que les nouveaux processeurs Qualcomm sauront se montrer ici et là.