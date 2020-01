Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est désormais officiel pour la France

Après plusieurs semaines de rumeurs, le constructeur sud-coréen lève enfin officiellement le voile sur les caractéristiques techniques du Galaxy Note 10 Lite. Il sera proposé en France à un tarif inférieur à 600 euros courant janvier.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy Note 10 Lite avait été repéré fin novembre par certains sites Internet suite à la publication de résultats sous l’application de mesure de performances Geekbench. Sous le nom de code SM-N770F, ce mobile révélait la présence d’un processeur Samsung Exynos 9810 présent sur les Galaxy S9, Galaxy S9+ et le Galaxy Note 9. Plus récemment, le site WinFuture.de publiait des photos rendues presse montrant le design du futur Galaxy Note 10 Lite et inaugurant très certainement celui des prochains Galaxy S11 (ou S20).

Un mobile livré avec un stylet

Par la voie d’un communiqué de presse, Samsung nous confirme que le mobile sera bel et bien livré avec un stylet S-Pen, comme les Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+. Il offrirait la précision d’un stylo, selon son fabricant, notamment grâce à ses 4 096 niveaux de pression et à un très faible temps de latence. Comme sur les autres mobiles de la série Note 10, il peut contrôler le déclenchement de l’appareil photo ou faire défiler des diapositives, à distance. 40 Secondes dans le mobile suffisent pour le recharger et l’utiliser pendant 30 minutes.

Une puce Samsung et une batterie de 4500 mAh

Techniquement, le Galaxy Note 10 Lite est équipé d’une puce Samsung Exynos 9810 gravée en 10 nm. Il est associé à 6 Go de mémoire vive et propose 128 Go d’espace de stockage interne qui peut être étendu jusqu’à 512 Go via l’insertion d’une carte micro SD dans le logement prévu à cet effet. Sa batterie a une capacité de 4500 mAh mais l’appareil ne supporte pas le chargement sans fil. Il faut passer par un câble avec un adaptateur de charge rapide de 25 Watts maximum.

L’écran du Galaxy Note 10 Lite mesure 6,7 pouces ce qui est très grand. Pour rappel, celui du Galaxy Note 10+ mesure 6,8 pouces et celui du Note 10 fait 6,3 pouces. Il affiche une définition Full HD+. Il utilise la technologie Super AMOLED Infinity-O. Il supporte le mode HDR pour offrir des images claires même en cas de zones sombres. Notez également qu’il intègre le lecteur d’empreinte digitale pour le déverrouillage du mobile et de certaines fonctionnalités d’identification au sein d’applications.

Triple capteur photo 12 mégapixels et zoom optique

Pour les prises de vue, le Galaxy Note 10 Lite dispose de trois capteurs photo au dos. L’objectif principal dispose d’un capteur de 12 mégapixels ouvrant à f/1.7 et propose l’autofocus à détection de phase. Il est accompagné de deux autres objectifs de 12 mégapixels. Le premier intègre un zoom optique 2x tandis que le second permet de faire des images en grand-angle à 123 degrés. Enfin, notez la présence d’un capteur frontal pour les selfies de 31 mégapixels.

Disponible en Janvier mais pas encore de prix officiel pour la France

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy Note 10 Lite est animé par Android 10. Ce dernier est associé à une surcouche logicielle One UI 2.0. Il est décliné en finition rouge, noir ou argent, selon le modèle choisi. Samsung prévoit une commercialisation en France courant janvier, mais n’a pas annoncé de prix à l’heure de l’écriture de ces lignes. Le constructeur a annoncé un tarif de 599 euros aux Pays-Bas.