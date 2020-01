Un Samsung Galaxy S10 Lite annoncé, mais pas pour la France

Nous nous attendions à une présentation fin décembre qui n’est finalement jamais venue. Il aura donc fallu attendre ce début d’année pour en savoir plus sur le nouveau smartphone Samsung Galaxy S10 Lite dont voici tous les détails, mais qui ne devrait pas être disponible en France.

Comme le Galaxy Note 10 Lite, tout juste officialisé, le Galaxy S10 Lite a fait récemment l’objet de plusieurs rumeurs. Fin novembre, nous pensions qu’il débarquerait avec une fiche technique intéressante. Peu après, il aurait figuré au sein des pages Support du site de Samsung France. Enfin, plusieurs images de rendus presse ont été publiées, comme pour le Note 10 Lite. Pour le moment, le Galaxy S10 Lite a été annoncé aux États-Unis uniquement. Le CES 2020 de Las Vegas pourrait nous en dire plus sur une potentielle sortie en France encore incertaine.

D’ici là, sachez tout de même que le Galaxy S10 Lite offre une fiche technique plutôt intéressante et assez proche du Galaxy Note 10 Lite. En effet, il dispose du même écran de 6,7 pouces avec affichage Super AMOLED et définition Full HD+. Les bords sont particulièrement fins et le trou de la caméra frontale est situé dans la partie la plus haute centré dans le sens de la largeur du mobile. Notez qu’il n’est pas incurvé comme les autres écrans de la série Galaxy S10 du constructeur. Il intègre le lecteur d’empreinte digitale.

Une puce Snapdragon 855 pour le S10 Lite

Alors que le Galaxy Note 10 Lite dispose d’un chipset maison Exynos 9810, le S10 Lite bénéficie d’une puce Qualcomm Snapdragon 855 associé à 6 Go de mémoire vive et un espace de stockage interne de 128 Go que nous pouvons étendre jusqu’à 512 Go avec l’insertion d’une carte micro SD. La batterie a une capacité de 4500 mAh et serait compatible avec le système de recharge rapide, mais pas sans fil, ce qui est toujours pratique, mais qui peut aussi faire monter le prix de l’appareil de manière significative.

Triple capteur photo : 48, 12 et 5 mégapixels

Pour la photo, le smartphone Samsung Galaxy S10 Lite embarque trois capteurs dont le principal est un 48 mégapixels ouvrant f/2.0. Il est associé à un autre objectif pour faire du grand angle de 12 mégapixels et un dernier capteur est dédié aux prises de vue en mode macro, extrêmement proche du sujet disposant de 5 mégapixels. À la différence du Note 10 Lite, il n’y a pas de zoom optique ici. Pour nous prendre en selfie, nous pouvons compter sur l’objectif frontal et ses 32 mégapixels, comme sur le Galaxy Note 10 Lite, par exemple.

Prochainement disponible aux Etats-Unis, mais pas en France ?

Comme nous l’avons évoqué en introduction, pour le moment, le Galaxy S10 Lite est uniquement annoncé pour les États-Unis. Il sera très certainement l’objet de toutes les attentions lors du salon du CES 2020 de Las Vegas qui ouvre ses portes mardi 7 janvier. Il y sera décliné en noir, bleu ou blanc. Il sera animé par Android 10 avec une surcouche logicielle Samsung One UI 2.0. Reste à savoir s’il sera commercialisé un jour en France et si oui, à quel tarif…