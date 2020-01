Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro : les fiches techniques en fuite

Le futur smartphone haut de gamme de la marque chinoise Xiaomi Mi 10 aurait sa fiche technique dévoilée sur le réseau social Weibo. Il serait même accompagné d’une version Mi 10 Pro dont voici aussi tous les détails.

En 2020 et plus particulièrement pendant le prochain salon Mobile World Congress de Barcelone fin février, il faudra très certainement compter sur la présence du fabricant Xiaomi. En effet, il devrait présenter officiellement deux nouveaux smartphones symbolisant le savoir-faire du constructeur asiatique dans le secteur des mobiles haut de gamme : le Mi 10 et le Mi 10 Pro.

Un écran 6,5 pouces 90 Hz

Selon des informations publiées sur le réseau social chinois Weibo (image ci-dessus), les deux smartphones disposeraient d’un écran de 6,5 pouces utilisant la technologie OLED. Le taux de rafraîchissement de la surface d’affichage serait de 90 Hz, comme sur le récent OnePlus 7T Pro, le Google Pixel 4 ou le Pixel 4 XL, par exemple. Étant donné qu’il n’y a aucune image des appareils, difficile de dire si la firme réutilisera l’écran sans encoche avec caméra jaillissante des Mi 9T et Mi 9T Pro ou la surface incurvé avec le capteur frontal intégré dans la « goutte d’eau » du récent Mi Note 10.

Un chipset 2020 et des charges (très) rapides

Nouvelle génération haut de gamme oblige, les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro embarqueraient une puce Qualcomm Snapdragon 865 compatible 5G. La batterie aurait une capacité de 4500 mAh. Le Mi 10 pourrait profiter d’un système de charge rapide 40 Watts ainsi que de la possibilité de recharger sans fil 30 Watts et même une charge inversée 10 Watts. La version Mi 10 Pro supporterait une charge sans fil à 40 Watts et filaire à 66 Watts. Ainsi branché, il pourrait se recharger totalement en seulement 30 minutes.

Pour la photo, le plein de mégapixels

Le document publié sur le réseau social Weibo indique la présence de plusieurs capteurs au dos des smartphones. Ainsi, le Xiaomi MI 10 disposerait d’un capteur principal Sony IMX 686 de 64 mégapixels, d’un second de 20 mégapixels avec téléobjectif, d’un autre de 5 mégapixels pour calculer les profondeurs de champ et d’un dernier pour faire des photos en mode macro. Pour le Mi 10 Pro, le capteur principal serait le fameux 108 mégapixels (vu sur le Mi Note 10) associé à un autre de 48 mégapixels, à un troisième de 12 mégapixels et à un dernier 8 mégapixels.

Les fiches techniques détaillées présentent également différentes versions des smartphones Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro ainsi que leur prix respectif. Ceux correspondants au modèle Mi 10 sont illisibles, mais ceux du Mi 10 Pro peuvent nous laisser penser que la version 12 Go de mémoire associée à 128 Go d’espace de stockage serait commercialisée à un tarif de 3799 yuans soit 489 € HT. La configuration 12+256 Go serait proposée à 4099 yuans soit 527 € HT tandis que le modèle embarquant 12+512 Go pourrait être disponible à 4499 yuans soit 578 € HT.

Bien entendu, toutes ces informations sont à prendre avec les pincettes de rigueur. Les deux mobiles devraient faire l’objet d’une présentation officielle qui se déroulera très certainement lors du prochain salon MWC de Barcelone fin février.