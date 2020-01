Sony Xperia 5 Plus : voici le design du prochain smartphone haut de gamme de Sony

Pour se démarquer dans la jungle du marché des smartphones, Sony doit innover. La firme japonaise a ainsi proposé, l’an passé pour son Xperia 1, un design original avec un écran au format 21:9, comme au cinéma. Le site Slashleaks vient de publier un rendu de ce qui pourrait bien être le prochain Xperia 5 Plus.

Chez Sony, pas d’encoche qui gâche l’image

Si nous en croyons les images diffusées sur le site Internet Slashleaks, le prochain smartphone Sony aurait un écran OLED d’une diagonale de 6,6 pouces, plus grand que ceux intégrés sur les mobiles actuels de la firme japonaise. Très vraisemblablement, il sera aussi au format 21:9 afin de ne pas avoir de bandes noires lors du visionnage d’un film, par exemple. Les bords de l’écran sont particulièrement fins, quasi inexistants. Le haut et le bas sont légèrement plus épais.

Audio stéréo et capteur frontal 8 mégapixels

Cette épaisseur permet de cacher deux enceintes afin d’obtenir un son stéréo orienté vers l’avant du mobile ce qui est toujours une très bonne chose surtout si l’appareil revendique une utilisation poussée vers le multimédia. En façade, dans la bordure haute du smartphone, nous pouvons voir un capteur d’appareil photo qui embarquerait 8 mégapixels.

Pour l’arrière, il y a 4 capteurs photo qui sont regroupés dans le coin supérieur gauche. L’objectif principal devrait être associé à un autre dédié aux photos ultra grand-angles tandis qu’un téléobjectif permettrait de zoomer sur des sujets éloignés. Notez également la présence d’un capteur de profondeur afin d’optimiser les portraits.

Le site Slashleaks associé à Steve Hemmerstoffer, source de nombreuses avant-premières non officielles, pense savoir que le prochain smartphone Sony Xperia 5 Plus (ou Xperia 1.1 comme ils le nomment) aura des dimensions de 168,2 x 71,6 x 8,1 mm soit à peu près les mêmes mesures que pour l’Xperia 1. Notez que la largeur est légèrement réduite ce qui permettrait une meilleure prise en main de l’appareil alors qu’il serait un tout petit peu plus long.

En faisant le tour du smartphone

Le contour du mobile présenté par Slashleaks disposerait d’un pourtour en aluminium qui abrite un connecteur USB Type C pour la recharge de la batterie. Il y aurait un bouton d’alimentation situé sur le côté du smartphone. Nous pouvons également voir le lecteur d’empreinte digitale sur le même profil, comme sur les précédents modèles de la marque japonaise. C’est d’ailleurs l’un des seuls constructeurs à proposer cet emplacement étant donné que les autres optent désormais pour une intégration sous l’écran.

Sur le profil supérieur de ce qui pourrait donc être le futur Xperia 5 Plus ou Xperia 1.1, nous pouvons voir la prise audio jack 3,5 mm permettant de brancher un casque ou un système audio. À ce sujet, Sony avait l’un des premiers constructeurs à abandonner ce type de connecteur au profit d’un USB avant de revenir en arrière, suite à un tollé de très nombreux fans de la marque.

Une puce Snapdragon 865 avec au moins 8 Go de RAM

Techniquement, il y a fort à parier que le smartphone sera équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865 récemment annoncé. Il devrait être compatible 5G. Il serait animé par le système Android 10 avec une surcouche logicielle développée par les équipes de Sony. Il pourrait disposer d’au moins 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage extensibles via une carte micro SD.

Vers une présentation officielle au MWC 2020

Sony Mobile aurait prévu de lancer 9 smartphones en 2020. La firme devrait présenter le Xperia 5 Plus (ou l’Xperia 1.1) pendant le MWC de Barcelone qui se déroulera fin février. Ce sera quelques semaines après l’annonce du concurrence sud-coréen Samsung dont la présentation de la gamme des Galaxy S20 est prévue pour le 11 février 2020.

Si l’histoire se répète (et c’est bien souvent le cas), le futur smartphone haut de gamme de Sony ne devrait pas être disponible avant la fin du mois de mai ou début juin ce qui laissera aux autres marques le temps de s’organiser pour faire mieux.