OnePlus Concept One, le premier smartphone avec du verre qui change de couleur pour cacher ses capteurs photo

La marque OnePlus a profité du salon du CES 2020 qui se déroule actuellement à Las Vegas pour présenter le OnePlus Concept One. Il s’agit du premier mobile à intégrer un verre dont la technologie lui permet de changer de couleur afin de rendre les caméras invisibles à l’arrière.

Le constructeur chinois OnePlus s’est fait connaître en proposant des smartphones répondant aux attentes des utilisateurs. Particulièrement à l’écoute, la marque a ainsi réussi à se faire une place sur le marché mondial. Désormais, il faut aussi compter sur des avancées technologiques réellement à la pointe. Pour preuve, après avoir proposé un nouveau smartphone OnePlus 7T Pro McLaren Edition, ce nouveau concept présenté au CES 2002 et développé grâce au partenariat conclu avec la célèbre marque automobile, McLaren.

Du verre électrochrome

Le OnePlus Concept One est un smartphone dont la particularité est de proposer un dos totalement lisse. Il intègre un verre extrêmement spécifique. En effet, celui-ci est dit électrochrome. Composé de deux panneaux de verre avec un matériau de couleur changeante entre, le verre ne fait qu’une épaisseur de 0,35 mm, soit à peu près la finesse d’un film protecteur de vitre d’écran.

Le verre du OnePlus Concept One utilise des particules organiques afin de créer des changements de transparence. Ainsi, la partie qui recouvre les capteurs photo au dos du mobile peut passer du noir opaque au transparent en un instant. OnePlus annonce un changement de couleur en seulement 0,7 seconde. Pour arriver à un tel résultat, le constructeur indique avoir passé près de huit mois à réaliser des tests sur plus d’une centaine d’options.

Une technologie embarquée sur les McLaren 720S

Les équipes de développement de OnePlus et de McLaren ont collaboré en s’inspirant d’une technologie similaire à celle que l’on peut voir sur la « supercar » McLaren 720S. En effet, ce véhicule dispose d’un panneau de toit en verre qui peut modifier sa teinte et contrôler la réflexion de la lumière. Ainsi, les fenêtres se confondent avec le reste de la carrosserie de la voiture et deviennent ainsi quasiment invisibles.

Nul doute que la prochaine édition du smartphone OnePlus McLaren proposera ce type de technologie que nous pourrions aussi voir sur d’autres déclinaisons.