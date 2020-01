Huawei P40 Pro : des images du quintuple capteur photo

Huawei doit présenter son futur smartphone haut de gamme, le P40 et sa déclinaison, le P40 Pro fin mars à Paris. En attendant leurs annonces officielles, un fabricant d’étuis de protection a laissé fuiter quelques images montrant ainsi à quoi ressemblerait le modèle P40 Pro.

D’après les dernières rumeurs que nous avions pu réunir, il semble que le prochain smartphone Huawei P40 Pro soit équipé d’une batterie au graphène d’une capacité de 5500 mAh et d’un écran 120 Hz. Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui, se sont ses lignes et plus particulièrement son design. En effet, c’est au travers de quelques images publiées sur la toile que nous pouvons voir à quoi devrait très probablement ressembler le futur mobile haut de gamme du constructeur chinois.

Un module photo avec 5 capteurs

L’arrière du mobile montre donc un module photo organisé autour de 5 objectifs. Le capteur situé en haut à droite semble correspondre au téléobjectif qui pourrait proposer un zoom optique 10x. Il serait associé à un autre capteur principal qui pourrait être un 64mégapixels accompagné d’un objectif dédié au calcul de la profondeur de champ et à un autre encore permettant de faire des photos en mode macro.

À l’avant, un écran bien plat

Si le dos du smartphone nous renseigne sur ces capteurs photo, les images de la partie avant sont tout aussi intéressantes. En effet, la première chose que nous remarquons est la présence d’une double caméra pour faire des selfies, située dans le coin supérieur gauche, comme c’est le cas pour le récent Huawei Nova 6. L’autre point important ce sont les bords de l’écran qui ne sont pas aussi arrondis que ceux du Mate 30 Pro, extrêmement incurvés.

Pas de port jack, mais un module infrarouge

Enfin, les dernières informations que nous pouvons tirer des images publiées sont que ce modèle ne disposerait pas d’un connecteur audio jack 3,5 mm qui pourrait être réservé au P40. Nous distinguons cependant un module infrarouge, comme sur les précédents modèles haut de gamme du constructeur et qui permet de contrôler n’importe quel appareil (TV, lecteur multimédia, etc.) pilotable avec une télécommande.

Les futurs smartphones Huawei P40 et P40 Pro seront officiellement présentés à Paris fin mars 2020. Ils devraient disposer du nouveau chipset Kirin 990, mais feront très certainement l’impasse sur les services Google, comme c’est actuellement le cas pour la série des Mate 30.