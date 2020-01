TCL annonce les smartphones Alcatel 3L, Alcatel 1S et Alcatel 1B (version 2020)

La marque TCL Communication, détentrice de la licence Alcatel pour la distribution et la commercialisation de smartphones, a profité du salon du CES de Las Vegas pour annoncer l’arrivée sur le marché de trois modèles particulièrement abordables : l’Alcatel 3L, l’Alcatel 1S version 2020 et l’Alcatel 1B.

Alcatel 3L (2020)

Le nouveau smartphone Alcatel 3L est équipé d’un écran de type IPS d’une diagonale de 6,22 pouces affichant une définition HD+ soit 720x1520 pixels. Il est au format 19:9. Il dispose d’une encoche qui cache un capteur d’appareil photo numérique. Celui-ci embarque 8 mégapixels et il est associé à un flash qui permet de se prendre en selfie même si la lumière vient à manquer.

Pour fonctionner, l’Alcatel 3L s’appuie sur un processeur Mediatek MT6762 octo-core à 2 GHz et 1,5 GHz associé à 4 Go de mémoire vive et une capacité de stockage interne de 64 Go. Notez qu’il est possible d’insérer une carte micro SD jusqu’à 32 Go pour atteindre un espace d’utilisation de 50 Go, selon le constructeur. Ce n’est pas la panacée, mais cela permet tout de même de stocker plusieurs photos, musiques et vidéos. Des sauvegardes régulières dans le Cloud, par exemple, sont recommandées.

3 capteurs photo embarqués

Pour la partie photo, l’Alcatel 3L dispose d’un capteur principal au dos de 48 mégapixels à ouverture f/1.8 ce qui lui permet de capter un maximum de lumière et donc de pouvoir produire des images relativement claires même s’il y a peu de luminosité. De plus, ce composant s’appuie sur la technologie « 4 in 1 big pixel » qui combine 4 pixels dans un plus gros pour favoriser la sensibilité du capteur à la lumière. Il y a aussi un autre capteur de 5 mégapixels pour faire du grand angle jusqu’à 115 degrés. Enfin, le dernier capteur de 2 mégapixels est dédié aux prises de vue en mode macro.

L’Alcatel 3L embarque une batterie d’une capacité de 4000 mAh. Il y a un lecteur d’empreinte digitale au dos du mobile, mais il est possible de le déverrouiller grâce à la reconnaissance faciale. L’appareil est Wi-Fi n, Bluetooth 5.0, mais pas NFC. La radio FM est de la partie. Il peut supporter deux cartes nano SIM et une carte mémoire simultanément. Le mobile mesure 158,7x74,6x8,45 mm pour un poids de 165 grammes.

Le mobile arbore un design appelé « Aurora » rendu possible grâce à des gravures au micro laser sur un fond dégradé scintillant. Le nouveau smartphone Alcatel 3L sera disponible dans le courant du premier trimestre 2020 pour 140 euros environ. Il sera décliné en finitions Chameleon Blue et Dark Chrome.

Alcatel 1S (2020)

Le smartphone Alcatel 1S revient cette année avec une nouvelle finition version 2020. En effet, l’Alcatel 1S profite désormais d’un design tout en métal avec deux couleurs : gris ou vert. Il utilise le même écran que le modèle Alcatel 3L soit une surface IPS avec une définition HD+ au format 19:9 et avec une petite encoche abritant le capteur photo frontal de 5 mégapixels (aussi associé à un flash).

Toujours du Mediatek, mais avec 3 Go de RAM

Côté performances, le smartphone dispose d’un chipset Mediatek MT6762D octo-core à 1,8 GHz et 1,5 Ghz combiné à 3 Go de mémoire vive et dispose de 32 Go d’espace de stockage interne extensibles via une carte micro SD pouvant atteindre 128 Go. Là aussi, les sauvegardes régulières vers le Cloud sont conseillées.

Capteurs photo 13+5+2 mégapixels

Pour faire des photos, l’Alcatel 1S embarque trois capteurs. Le principal s’appuie sur 13 mégapixels tandis que le second à 5 mégapixels dispose de la fonction Bokeh pour les portraits. Enfin, le dernier capteur est un 2 mégapixels. Il sert à la réalisation de prises de vue en mode macro. L’appareil est capable de filmer avec une définition Full HD 1080p à 30 images par seconde.

Déjà disponible pour un prix ultra abordable

Comme pour l’Alcatel 3L, le 1S dispose d’une batterie d’une capacité de 4000 mAh. Il y a un lecteur d’empreinte digitale au dos, mais le mobile peut aussi être déverrouillé avec la reconnaissance faciale. Deux cartes SIM (format nano) sont supportées ou une seule SIM et une carte mémoire. Le design « Aurora » est aussi ici à l’honneur. Le mobile est décliné en vert ou gris. Il est disponible pour 100 euros environ.

Alcatel 1B, sous Android 10 Go Édition

Le troisième mobile à avoir été annoncé par TCL Communication est le modèle d’entrée de gamme, Alcatel 1B. Il est animé par Android 10 Go Édition. Il s’appuie sur un écran IPS de 5,5 pouces affichant une définition de 720x1440 pixels au format 18:9. Il dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 215 associé à 2 Go de RAM et 16 Go d’espace de stockage interne extensible avec une carte micro SD jusqu’à 32 Go.

Une expérience multimédia minimale

La partie multimédia est guidée par l’unique capteur de 8 mégapixels au dos de l’appareil. À l’avant, nous pouvons compter sur la présence d’un autre objectif avec 5 mégapixels. L’Alcatel 1B est capable de filmer avec une définition Full HD 1080p à 30 images par seconde. Il supporte deux cartes SIM et une carte mémoire simultanément. Il n’y a pas de lecteur d’empreinte sur ce modèle. Sa batterie a une capacité de 3000 mAh.

Le nouveau smartphone Alcatel 1B sera disponible au cours du premier trimestre 2020 pour 80 euros environ. Il sera décliné en noir ou en vert.