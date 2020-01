TCL présente la nouvelle gamme de smartphones, la série TCL 10 (CES 2020)

Le constructeur chinois TCL a profité du salon du CES de Las Vegas pour annoncer la sortie de trois nouveaux smartphones. Appartenant à la série TCL 10, ils seront disponibles d’ici la fin de l’année. En voici tous les détails connus en attendant le MWC 2020.

TCL Communication étend son offre de smartphones sous sa propre marque (elle exploite aussi les mobiles Alcatel dont 3 nouveaux modèles viennent d’être officiellement annoncés). L’an passé, la marque avait présenté le TCL Plex et annoncé travailler sur un mobile 5G. Cette année, au CES de Las Vegas, c’est au tour de sa nouvelle série TCL 10 d’être dévoilée avec justement un smartphone compatible avec les réseaux de télécommunication 5G.

Encore peu de détails, mais du Qualcomm à l’intérieur

Le smartphone TCL 10 5G est le premier appareil de ce type fabriqué par TCL. Pour le moment, nous ne connaissons que très peu de caractéristiques. Nous savons juste qu’il sera animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 7-Series 5G. Il devrait s’agir du Snapdragon 765G présenté il y a peu par le fondeur américain lors sa conférence annuelle début décembre. Il dispose d’un lecteur d’empreinte digitale et d’un revêtement graphique au dos.

Pour prendre des photos, le TCL 10 5G dispose d’un capteur de 64 mégapixels associé à un autre module dédié aux prises de vue en mode macro, un autre pour calculer les profondeurs de champ et un dernier dont nous ne connaissons pas encore la fonction. Les objectifs sont disposés sur une ligne horizontale centrée au dos du mobile, là où la quasi-totalité des autres constructeurs propose plutôt une organisation verticale. Le capteur frontal est placé derrière un poinçon dans le coin supérieur gauche de l’écran qui n’a donc pas d’encoche.

Le nouveau smartphone TCL 10 5G devrait être disponible d’abord aux États-Unis et au Canada pour un prix inférieur à 500 dollars. Il pourrait ainsi être l’un des mobiles 5G les moins chers du marché. Toutes ses caractéristiques techniques précises seront dévoilées lors du prochain salon Mobile World Congress de Barcelone, fin février.

TCL 10 Pro, lecteur d’empreinte sous écran AMOLED

Avec le TCL 10 5G, la marque a aussi présenté le TCL 10 Pro et le TCL 10L. C’est le premier qui est clairement le plus intéressant. En effet, il présente un large écran AMOLED qui a été conçu et développé par la société CSOT (China Star Optoelectronics Technology), spécialiste des panneaux pour les TV et qui appartient à TCL. Notez la présence de bords incurvés. Le lecteur d’empreinte est justement situé sous la surface d’affichage. Le capteur photo frontal est intégré dans une encoche en forme de goutte d’eau.

Nous n’avons pas d’autres détails techniques concernant le TCL 10 Pro. Nous savons juste qu’il dispose, comme le TCL 10 5G, de 4 capteurs photo au dos alignés horizontalement. Le capteur principal est un 64 mégapixels et nous pensons qu’il sera associé à un autre capteur pour faire des photos en mode macro et d’au moins un autre permettant de calculer la profondeur de champ lors de réalisation de portrait, par exemple.

TCL 10L, quatre capteurs photo pour de l’entrée de gamme

Enfin, le TCL 10L est un appareil d’entrée de gamme. Nous connaitrons tous ses détails techniques lors du prochain salon Mobile World Congress de Barcelone. Nous savons uniquement qu’il dispose d’un lecteur d’empreinte digitale au dos et de 4 capteurs photo alignés horizontalement. Le principal objectif embarque un capteur de 48 mégapixels. Dans le lot, il devrait y avoir un capteur pour faire des photos en mode macro. Comme sur le TCL 10 5G, le capteur frontal est situé derrière un poinçon dans l’écran au niveau du coin supérieur gauche. Un port audio jack 3,5 mm permettra de brancher un casque audio, par exemple.

Rendez-vous au salon Mobile Congress de Barcelone, le 22 février très exactement, pour en savoir plus sur ces trois nouveaux smartphones. Ils devraient être intéressants notamment en raison de leur rapport qualité/prix puisque le constructeur les annonce tous en dessous des 500 dollars.