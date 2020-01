Le Samsung Galaxy S20+ se dévoile et embarquerait 12 Go de RAM

Alors qu’il devrait fait l’objet d’une présentation officielle prévue pour le 11 février prochain, le Galaxy S20+ est apparu sur une photo volée. Nous pouvons y voir son design définitif et l’organisation de ces capteurs photo au dos. En outre, il se murmure qu’il disposerait de 12 Go de mémoire vive…

Comme bien souvent, les smartphones les plus attendus sont les objets de nombreuses rumeurs ou fuites plus ou moins volontaires. C’est le cas du futur mobile Samsung Galaxy S20 et de ses déclinaisons Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra dont la présentation officielle sera effective le 11 février 2020. Mais avant cela, une source anonyme du site XDA-Developers a publié plusieurs photos d’une version finale du prochain Galaxy S20+ du constructeur sud-coréen.

Un design similaire au Galaxy Note 10+

Les images mises en ligne montrent clairement la façade du mobile dont un sérieux air de ressemblance avec le récent Galaxy Note 10+. En effet, son capteur photo notamment est placé exactement comme sur le Note 10+, tout en haut, au centre et sans encoche, derrière un poinçon. L’écran mesure 6,7 pouces. Contrairement à ce que nous pensions, les Galaxy S20 n’auront pas de surface d’affichage incurvée mais répondant plutôt au format 2.5D. Il s’agirait d’un écran Infinity-O utilisant la technologie AMOLED.

Le capteur ISOCELL Bright HMX réservé au Galaxy S20 Ultra

L’image publiée du dos du mobile est aussi intéressante puisqu’elle expose le module photo avec 4 capteurs associés à un flash LED. Concernant le nombre de pixels et la fonction précise des objectifs, cela reste encore flou. Cependant, il se dit que le fameux capteur de 108 mégapixels ne serait intégré que sur la version la plus haut de gamme de la série, le Galaxy S20 Ultra (doté d’un écran de 6,9 pouces). Le Galaxy S20+ devrait se contenter d’un module principal de « seulement » 12 mégapixels, selon XDA-Developers.

Gamme S20, au moins 12 Go de RAM ?

D’après le leaker IceUniverse, la série des Galaxy S20 devrait profiter d’au moins 12 Go de mémoire vive. Répondant à la norme LPDDR5, la RAM ainsi intégrée serait 30% plus efficaces et 1,3 fois plus rapides que les composants de la précédente génération, d’après le constructeur. Le modèle le plus haut de gamme, le Galaxy S20 Ultra pourrait même profiter de 16 Go de RAM. Le système de fichiers devrait être de type UFS 3.0, comme sur les Galaxy S10 et les Note 10, afin de permettre des vitesses d’écriture et de lecture particulièrement élevés.

Les smartphones Samsung Galaxy S20 seront déclinés en version 4G ou 5G sauf pour le modèle Ultra qui n’aurait qu’une mouture 5G. Toutes ces informations devront être confirmées (ou infirmées) lors de la présentation officielle prévue le 11 février prochain.