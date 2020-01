Samsung XCover Pro, le mobile renforcé avec batterie amovible

Le constructeur sud-coréen vient d’annoncer la sortie d’un nouveau smartphone dont les particularités sont d’être résistant aux chocs et d’embarquer une batterie amovible. Il s’agit du modèle Galaxy XCover Pro qui se destine principalement aux professionnels mais qui peut aussi séduire un public plus large.

Alors que cela fait déjà plusieurs années que les constructeurs ne proposent plus de batterie amovible au sein de leur smartphone du moins pour les versions les plus haut de gamme, Samsung offre à nouveau cette possibilité. En effet, le fabricant sud-coréen vient d’annoncer la sortie du Galaxy XCover Pro pour le monde entier. Sa batterie peut être changée sans l’intervention d’un technicien spécialisé. En outre, il dispose d’un châssis particulièrement solide pouvant résister aux chutes.

Une batterie que l’on peut aisément changer

La batterie est donc amovible c’est-à-dire qu’elle peut être retiré aisément. Elle dispose d’une capacité totale de 4050 mAh. Elle supporte le système de recharge rapide 15 Watts. Si, au fil de son utilisation, ses performances devenaient moins bonnes qu’aux premiers jours, il est donc possible de la changer contre un modèle standard, sans avoir à démonter entièrement l’appareil.

Comme les précédents smartphones de la série XCover de Samsung dont le XCover 4 ou le XCover 4S, le Galaxy XCover Pro est certifié IP68. Cela qui signifie qu’il peut être totalement immergé dans un liquide pendant 1 heure à plus d’un mètre de profondeur sans subir de dommage. Il est aussi étanche à la poussière et aux grains de sable. Répondant à la norme militaire MIL-STD-810G, il profite d’un châssis renforcé qui lui permet de ne pas s’abîmer s’il tombe à terre.

Une puce Exynos 9611 et 4 Go de RAM

Concernant les données techniques du Galaxy XCover Pro, Samsung l’a équipé d’un processeur Exynos 9611, aussi vu sur le Galaxy A51. Il est associé à 4 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage interne extensibles via une carte micro SD. Il y a un écran de 6,3 pouces dont la définition est Full HD+. Comptez sur la présence d’un lecteur d’empreinte digitale positionné sur l’un des profils du mobile.

La partie photo est confiée principalement à un capteur embarquant 25 mégapixels avec objectif grand angle. Un autre capteur de 8 mégapixels est là pour optimiser les photos en mode portrait. A l’avant, il y a un capteur de 13 mégapixels pour se prendre en selfie. L’appareil mesure 159,9x76,6x9,94 mm pour un poids de 218 grammes. Il supporte deux cartes SIM simultanément et il est compatible NFC.

Des applications de productivité et une prochaine disponibilité

Le nouveau smartphone endurci à batterie amovible Samsung Galaxy XCover Pro a été annoncé à un prix de 500 dollars soit 450 € environ. Il sera d’abord disponible en Finlande courant janvier puis au cours du second semestre 2020 aux Etats-Unis. Il devrait être proposé ensuite en France. Il sera animé par Android 10 avec une surcouche logicielle Samsung OneUI et des applications d’optimisation de productivité comme Teams de Microsoft, une plateforme collaborative en ligne.