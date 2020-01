Samsung Galaxy Z Flip : le smartphone pliable se montre dans plusieurs rendus 3D

Le prochain smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Z Flip se dévoile un peu plus grâce à des rendus 3D réalisés par l’un des sites spécialisés dans ce type d’exercice LetsGoDigital. En voici tous les détails avant une présentation officielle très prochaine.

Le futur smartphone pliable fabriqué par Samsung ne s’appellera pas le Fold 2, ni le Galaxy Bloom (son nom de code) mais il portera le nom commercial de Galaxy Z Flip. Il devrait faire l’objet d’une présentation officielle lors du prochain Samsung Unpacked, le 11 février 2020 aux côtés de la nouvelle série Galaxy S20 comprenant le Galaxy S20, le Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra. Mais avant cela, le site LetsGoDigital vient de mettre en ligne un rendu 3D du mobile qui s’avère particulièrement réaliste et intéressant.

Un écran OLED pliable de 6,7 pouces

Les images ont été réalisées par le graphiste italien Giuseppe Spinelli pour le compte du site LetsGoDigital. Elles ne sont donc en aucun cas produites par le constructeur lui-même. Elles permettent de se préfigurer l’aspect physique du futur smartphone pliable du fabricant sud-coréen. D’après les rumeurs, le Galaxy Z Flip disposerait d’un écran qui possède la particularité de pouvoir se plier sans se fissurer. Il utilise la technologie OLED et mesure 6,7 pouces une fois totalement déplié. A titre de comparaison, celui du Motorola Razr 2019 fait 6,2 pouces dans le même état.

Le système de charnière fait encore débat. En effet, il serait différent du premier Galaxy Fold, selon plusieurs sources mais nous ne savons pas encore précisément sous quelle forme elle se présentera. En tout cas, les images publiées par nos confrères montrent un élément particulièrement renforcé. Elles indiquent également l’absence d’un vrai second écran au dos pour privilégier une toute petite zone de notifications à côté du module photo.

Une partie photo encore floue

Concernant les capteurs embarqués sur le Galaxy Z Flip, les informations sont encore très floues. Certaines sources évoquent l’intégration du fameux module de 108 mégapixels associé à un autre capteur téléobjectif pour faire du zoom 5x. D’autres pensent à la présence de deux capteurs de 12 mégapixels au dos du mobile. A l’avant, l’écran serait poinçonné au centre pour permettre la vue d’un objectif frontal.

Chipset Snapdragon 855 Plus avec 8 Go de RAM

Techniquement, le smartphone Samsung Galaxy Z Flip disposerait d’un processeur Qualcomm Snapdragon 855 Plus associé à 8 Go de mémoire vive et un espace de stockage interne de 256 Go. Il serait alimenté par deux batteries de capacité différentes pour un total de 3000 mAh supportant la charge rapide 15 W. Il serait animé par Android 10 avec une surcouche logicielle développée OneUI par Samsung. Toutes ces informations devront être confirmées officiellement le 11 février prochain.