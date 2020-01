Un écran Fluid Display 120 Hz chez OnePlus pour les futurs smartphones

Toujours soucieux d’offrir ce qu’il y a de meilleur à sa communauté d’utilisateurs et pour en séduire davantage, OnePlus vient d’annoncer le début du développement de sa prochaine génération Fluid Display avec un écran au taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Après la course aux gigahertz, à la mémoire vive et aux pixels pour les capteurs photo, les constructeurs se livrent une nouvelle bataille sur le marché des smartphones : celui du taux de rafraîchissement des écrans des modèles les plus hauts de gamme. Ainsi, plusieurs fabricants proposent désormais des fréquences de 90 Hz sur leur mobile afin d’offrir une expérience de navigation la plus fluide possible à l’image des récents OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL, Asus ROG Phone ou encore le Realme X2 Pro.

Pourtant, certains smartphones bénéficient déjà d’écrans capables de se rafraîchir jusqu’à 120 fois par seconde comme le Razer Phone, le Razer Phone 2 et l’Asus ROG Phone 2. Mais il faut dire que ces mobiles sont conçus principalement pour les joueurs, ceux qui veulent absolument que l’image soit rafraichie aussi vite que possible pour ne rien louper. OnePlus veut aller encore plus loin et souhaite que son écran Fluid Display 120 Hz devienne une référence sur le marché.

Une collaboration avec Samsung Display

Pour y arriver, l’entreprise a collaboré avec les équipes de Samsung Display afin de personnaliser l’écran AMOLED et de l’amener à des spécifications extrêmement rigoureuses. Ainsi, la dalle utilise la dernière génération de matériaux électroluminescents organiques. Selon le constructeur, elle offrirait une luminosité de 1000 nits ce qui est très important. En outre, sa durée de vie serait étendue par rapport aux précédentes générations. Et le fabricant de préciser qu’il a réussi à atteindre le taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 240 Hz pour une expérience encore plus réactive.

La technologie MEMC pour l’optimisation de l’affichage des vidéos

Avoir un taux de rafraichissement élevé ne sert à rien si les applications ne sont pas optimisées pour en profiter. Ainsi, les équipes de OnePlus disent avoir travaillé sur plusieurs optimisations du système et d’applications afin d’avoir la meilleure expérience possible dans tous les cas. Reste le problème des vidéos qui sont affichées à 24, 30 ou 60 images par seconde pour les plus fluides. Afin de résoudre ce souci de fréquence, l’entreprise a développé la technologie MEMC. Celle-ci utilise des ajustements algorithmiques en temps réel afin d’intégrer des images supplémentaires à l’écran et ainsi proposer une lecture adaptée à 60 ou 120 images par seconde.

Jusqu’à 1 milliard de couleurs

Selon OnePlus, son écran Fluid Display 120 Hz offre une plus grande précision des couleurs. Il sera donc propice à un usage par les graphistes, les photographes et plus généralement les créateurs. Si un écran de qualité professionnelle peut atteindre un rapport JNCD inférieur à 0,8, toujours d’après le constructeur, sa nouvelle dalle sera capable de descendre encore en dessous. 1024 Nuances de chaque couleur primaire sur 10 bits permettait d’afficher plus de 1,07 milliard de couleurs possibles, soit 64 fois plus que pour un smartphone classique. Le calibrage de l’écran est effectué directement avant la sortie de l’usine de fabrication en vue de bluffer l’utilisateur immédiatement au premier démarrage de l’appareil.

Bientôt sur le OnePlus 8 ?

Selon toutes vraisemblances, l’écran OnePlus Fluid Display 120 Hz pourrait être l’un des composants phares du futur OnePlus 8 et de ses déclinaisons. Nous devrions en savoir plus pendant le salon du MWC de Barcelone, fin février 2020.