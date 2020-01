Xiaomi : des brevets dévoilent des écrans faisant tout le tour du smartphone

Dans le domaine de la téléphonie mobile, les innovations vont bon train. Après l’idée d’intégrer deux écrans sur un même appareil, celle d’une surface d’affichage continue pourrait bien aboutir un modèle commercial. Mais pour cela, Xiaomi veut aller plus loin. Le constructeur vient d’obtenir la certification des brevets concernant deux mobiles dotés d’écran enveloppant.

En octobre 2019, la marque chinoise Xiaomi avait créé la sensation en présentant un nouveau concept de smartphone : le Mi Mix Alpha. Il s’agit d’un appareil qui présente la particularité d’avoir un écran continu sur le tour du mobile : devant, derrière et même sur les profils. Attention, nous ne parlons pas ici d’écran pliable comme ceux proposés sur les Motorola Razr 2019, Mate X de Huawei ou Samsung Galaxy Fold, par exemple. Non, la surface d’affichage s’étend ici de tous les côtés.

Un brevet accepté un an après son dépôt

Le 25 décembre 2018, la société Pékin Xiaomi Mobile Software a déposé un brevet en Chine. Le 10 janvier 2020, le document a été accepté et validé par les autorités compétentes, l’OMPI. Il présente deux modèles de smartphones dont la particularité est d’être équipé d’écrans flexibles qui en font le tour.

Un écran qui fait le tour par le côté

Le modèle A s’appuie sur 11 images. Trois d’entre elles présentent le rendu de l’appareil de tous les côtés, de face, de dos et de profil. Ce smartphone à double face propose finalement une surface d’affichage qui s’étend d’un bout à l’autre du mobile si on le tourne. Ce que l’on pourrait considérer comme étant le dos montre une bande noire assez large qui intègre deux capteurs d’appareil photo et un flash. Il s’agit ici de ce que l’on pourrait considérer comme étant une variante du Mi Mix Alpha.

Un écran qui fait le tour par le dessus

Le modèle B est illustré par 10 images. Certaines sont en couleur tandis que la plupart sont de simples tracés indiquant les contours de l’appareil. Ce smartphone est équipé d’un écran flexible qui passe du haut vers l’arrière. Il est quasi intégralement recouvert de sa surface d’affichage ce qui le rend particulièrement élégant. Le module caméra est intégré dans celle-ci et nous pourrions tout à fait le comparer à ce qui se fait aujourd’hui pour les écrans à poinçon.

Reste à savoir si de tels modèles seront un jour développés et commercialisés par Xiaomi. D’après nos informations, le Mi Mix Alpha devrait effectivement voir le jour peut-être dans le courant de cette année 2020. Mais, une chose est sûre. Il sera produit en un nombre limité d’exemplaires et ne sera pas accessible à tous, ne ce serait-ce qu’à cause de son prix de 2500 dollars environ.