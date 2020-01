Samsung Galaxy S20+ : un premier benchmark avec le Galaxy S20 confirme plusieurs points de la fiche technique

À quelques semaines du lancement officiel de la nouvelle gamme de smartphones Samsung Galaxy S20, les informations concernant les caractéristiques techniques et physiques se dévoilent de plus en plus. Aujourd’hui, il s’agit des modèles S20 et S20+ qui sont passés sous Geekbench avec leurs 12 Go de RAM.

Il y a peu, plusieurs images du futur smartphone haut de gamme Samsung Galaxy S20+ fuitaient. Nous savons maintenant à quoi vont ressembler ce mobile et ses déclinaisons, le Galaxy 20 et le modèle phare, le Galaxy S20 Ultra. Mais ce qui nous intéresse aussi c’est de savoir quels sont les composants qui y sont intégrés. Ces derniers sont aussi connus sous les références respectives SM-G981U et SM-G986U. Et ce sont justement ces codes qui ont été aperçus sous Geekbench, les résultats des tests étant publics. La gamme S20 aura bien 12 Go de RAM L’image publiée compare les deux smartphones de Samsung. Elle donne quelques détails sur leurs caractéristiques techniques. La principale est qu’ils sont tous les deux équipés de 12 Go de mémoire vive. Cela confirme les dires d’IceUniverse. Ce Twittos pensait qu’ils seraient effectivement dotés d’une telle capacité pour gérer au mieux le multitâche. Cette RAM serait associée au processeur Qualcomm Snapdragon 865. Des versions non définitives ? Les scores obtenus par les deux smartphones sont à prendre avec les pincettes de rigueur. En effet, le résultat attribué au Galaxy S20 en mode monocœur est inférieur à celui atteint par le Galaxy Note 10, par exemple. Il est quasiment équivalent pour le mode multicœur. Il devrait donc s’agir de version non définitive des mobiles Samsung qui ont été ainsi testés. Il faudra réellement attendre les modèles finaux pour se prononcer sur les scores obtenus par les différents appareils du constructeur sud-coréen. Rappelons que Samsung doit présenter sa nouvelle gamme de smartphones Galaxy S20 le 11 février prochain. Ce sera aussi l’occasion pour la firme de dévoiler un nouveau mobile pliable particulièrement attendu, le Galaxy Z Flip.