Galaxy S20 : tout ce que nous savons sur la nouvelle gamme de smartphones Samsung

À quelques jours de l’annonce officielle des Galaxy S20 par Samsung, voici toutes les informations que nous avons pu réunir à leur sujet. Qu’ils s’agissent de fuites, de rumeurs ou que le constructeur ait directement communiqué, le tableau est aujourd’hui quasiment complet.

C’est Samsung qui a dévoilé la date de l’annonce officielle des nouveaux smartphones haut de gamme Galaxy S20. Ce sera le 11 février 2020 à San Francisco, soit plusieurs jours avant l’ouverture du plus grand salon dédié à la mobilité, le Mobile World Congress de Barcelone, de quoi occuper le terrain médiatique avant et au moment de l’événement espagnol. Cette gamme sera composée de 3 modèles : le Galaxy S20, le Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra.



Rendu du Samsung Galaxy S11 Plus

Trois modèles du classique à l’Ultra

Le plus compact, le Samsung Galaxy S20 disposera d’un écran de 6,2 pouces utilisant la technologie d’affichage Dynamic AMOLED, comme les autres sauf que le S20+ proposerait une surface de 6,7. Elle serait de 6,9 pouces pour la version S20 Ultra. Ils ne seraient pas incurvés ce qui change par rapport aux modèles actuels, sauf peut-être pour l’Ultra. Il se murmure qu’ils pourraient disposer d’une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Ainsi, nous pourrions profiter d’une fluidité à toute épreuve avec la possibilité de choisir, de manière automatique ou manuelle, des modes « dégradés » pour préserver l’autonomie de la batterie.

Un poinçon central pour le capteur photo

Tous proposent un poinçon en façade pour intégrer le capteur photo frontal qui embarque 10 mégapixels. Il est situé au centre de l’écran alors qu’il était placé dans le coin supérieur à gauche sur le précédent Galaxy S10. Cette position est identique à celle que nous pouvons voir sur les récents Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+.

Un chipset maison et au moins 12 Go de RAM

Techniquement, les trois modèles devraient disposer d’une puce Samsung Exynos 990 associée à 12 Go de mémoire vive pour les Galaxy S20 et S20+. La version la plus haut de gamme, le S20 Ultra, pourrait se montrer avec 16 Go de RAM, une première. Les capacités de stockage seraient d’au moins 128 Go avec des appareils qui pourraient disposer de 256 Go avec la possibilité d’aller plus loin encore en ajoutant une carte micro SD.

Afin d’assurer une autonomie maximale, les Galaxy S20 embarqueraient des batteries de 4000 mAh pour la version classique, 4500 mAh pour le S20+ et 5000 mAh pour le S20 Ultra. Les deux premiers seraient compatibles avec le système de recharge rapide 25 W tout en assumant la fonction de recharge sans fil, comme la mouture la plus aboutie qui pourrait aussi se recharger entièrement en seulement 1 heure avec la recharge ultra rapide 45 W.

La photo, le nerf de la guerre

Pour la partie photo, les Samsung Galaxy S20 et S20+ devraient partager la même configuration. Ainsi, nous devrions voir un capteur principal de 12 mégapixels, un téléobjectif doté d’un zoom optique 3x, un capteur pour faire de l’ultra grand angle et un dernier capteur pour calculer la profondeur de champ afin d’optimiser les portraits.

Le Samsung Galaxy S20 Ultra sera le mieux équipé avec un capteur principal de 108 mégapixels, le fameux ISOCELL Bright HMX. Il devrait être accompagné d’un autre de 48 mégapixels, d’un objectif dédié aux prises de vue ultra grand angle et un dernier capteur ToF. Samsung pourrait aussi proposer un zoom optique x10 et un zoom numérique x100. Tous pourraient filmer avec une définition 8K.

Des versions 4G et 5G, selon les pays

Le constructeur sud-coréen devrait annoncer des déclinaisons 4G et 5G de ses nouveaux smartphones. Cela dépendra très certainement de la date de disponibilité à la fois du réseau dans les pays où les mobiles seront commercialisés mais également de la sortie effective des appareils sur le marché. Côté prix, nous n’avons pas d’information à ce sujet mais étant donné les caractéristiques embarquées, ils ne devraient pas être en dessous des 800 euros pour la version la plus classique.