Oppo Find X2 : un écran 120 Hz, Snapdragon 865 et triple capteur photo ?

Le successeur du smartphone coulissant Oppo Find X commence à se dévoiler. En effet, les premières fuites font état d’un écran 120 Hz, de la dernière puce Qualcomm pour l’animer et d’un mystérieux système de trois capteurs photo au dos.

Le smartphone Oppo Find X avait créé la sensation l’an passé lors de sa présentation notamment grâce à son système innovant d’intégration des capteurs photo. Première du genre, ils sont disposés dans un module coulissant qui s’ouvre manuellement. Le Find X2 fera-t-il mieux ? En tous cas, les premières informations le concernant commencent à être connues.

Un écran 120 Hz AMOLED, mais pas de capteur dessous

C’est sur le réseau social chinois Weibo qu’un blogueur a évoqué quelques caractéristiques techniques. Selon cet internaute, le smartphone Oppo Find X2 profiterait d’un écran d’une diagonale de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Cette dalle serait de type AMOLED et afficherait une définition de 1440x3168 pixels. L’écran occuperait une très large partie de la face avant du mobile. Comme la première version, il n’y aurait pas d’encoche ni de poinçon. Reste à savoir comment sera intégré le capteur frontal.

En effet, beaucoup espéraient que le Find X2 serait le premier mobile à intégrer le capteur photo sous l’écran. Le constructeur avait fait une démonstration technologique dans ce sens l’an dernier. Cependant, un peu plus tôt cette année, le PDG d’Oppo a dit que la technologie n’était pas encore assez mûre pour une intégration sur un modèle grand public. Aussi, nous pensons plutôt à un modèle de caméra jaillissante.

Une position originale pour les capteurs dorsaux

Pour les capteurs placés au dos, des brevets déposés par la marque chinoise et acceptés tout récemment contiennent des schémas explicites. Ils montrent des objectifs d’appareil photo disposés en arc de cercle avec un trait de design pour les relier. La disposition est originale et, disons-le, bien pensée. Cependant, un autre visuel montre le dos de l’appareil mais, cette fois, les objectifs sont invisibles… Oppo empruntera-t-il la technologie de surface électro-chromée montrée par OnePlus ?

Un chipset Snapdragon 865, assez logique

Le Find X2 serait animé par la toute dernière puce haut de gamme Qualcomm Snapdragon 865 qui contient un module 5G. Ainsi, le mobile serait compatible avec les réseaux de téléphonie mobile très haut débit. Ce chipset serait associé à 8 Go de mémoire vive et un minimum de 128 Go d’espace de stockage qui pourrait être extensibles avec une carte micro SD.

Nous devrions en savoir plus lors du prochain salon Mobile World Congress qui se déroulera fin février à Barcelone. Ce sera l’occasion pour les constructeurs de dévoiler officiellement toutes les technologies et les caractéristiques techniques de leurs nouveaux appareils. Le Find X2 devrait très certainement en faire partie et nous alors connaître son prix qui pourrait être proche des 1000 euros.