Samsung Galaxy Z Flip : toutes les caractéristiques techniques connues, même son prix

Alors qu’un événement se prépare pour annoncer officiellement toutes les caractéristiques techniques et physiques du prochain smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Z Flip, nous connaissons déjà presque tous les détails et même son prix.

Le 11 février 2020, ce sera une nouvelle conférence Unpacked pour le constructeur sud-coréen qui présentera la gamme de smartphones Galaxy S20 ainsi qu’un nouveau mobile pliable, le Galaxy Z Flip. Ce dernier est particulièrement attendu et donc l’objet de nombreuses rumeurs plus moins crédibles. Ainsi, une fiche technique complète est apparue sur l’un des réseaux sociaux chinois détaillant tous les composants du mobile.

Un large écran AMOLED de 6,7 pouces

Ainsi, selon le twittos Ishan Agarwal, bien renseigné, le smartphone Samsung Galaxy Z Flip disposerait d’un écran Dynamic AMOLED pliable qui ferait un total de 6,7 pouces en diagonale une fois totalement déplié. Il serait au format 21:9, propice au visionnage de films sans bandes noires en haut et en bas, comme sur le Sony Xperia 1 ou Xperia 5, par exemple. Rappelons que l’écran du Galaxy Fold fait 7,3 pouces, mais se déplie dans le sens horizontal où le Z Flip utilise le sens vertical.

Capteur de 12 mégapixels au lieu du 108 mégapixels

L’appareil photo principal du smartphone pliable embarque un capteur de 12 mégapixels et non pas le 108 mégapixels pressenti. Un second capteur serait également présent, mais nous n’avons pas plus de détails encore concernant le nombre de pixels ni pour la focale. Pour se prendre en selfie avec le Galaxy Z Flip, il faudra compter sur le capteur frontal de 10 mégapixels, comme sur le Galaxy Note 10.

Un chipset Snapdragon 855 et 256 Go de stockage

Le smartphone disposerait d’une capacité de stockage interne de 256 Go. A priori, il ne serait pas possible d’avoir plus de mémoire, car il y n’y aurait pas d’emplacement prévu pour une carte micro SD. Le processeur devrait être le Snapdragon 855 de Qualcomm. Il s’agit d’un SoC haut de gamme de 2019, mais qui propose des performances suffisantes pour un tel appareil.

Toujours d’après les informations publiées par Ishan Agarwal, le Galaxy Z Flip serait équipé d’une batterie de 3300 ou 3500 mAh. Ces capacités ne sont pas extraordinaires, mais nous imaginons bien que le constructeur a dû avoir des contraintes physiques importantes relatives à la forme originale du terminal pliant. Espérons ainsi que le système (Android 10) et sa surcouche logicielle ONE UI 2.1 seront suffisamment optimisés pour proposer une autonomie suffisante.

Un smartphone commercialisé à 1400 € ?

Concernant le prix du Galaxy Z Flip, rappelons-nous que le Galaxy Fold est proposé actuellement à un peu plus de 2000 €. En prenant en compte l’intégration des composants listés plus haut et selon un tweet de Max Weinbach, membre du forum XDA Developers, le second smartphone pliable de Samsung pourrait être commercialisé aux alentours des 1400 €. Bien entendu, toutes ces informations demandent à être officiellement confirmées au plus tard, le 11 février 2020 à San Francisco.