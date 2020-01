Huawei publie le calendrier du déploiement d’Android 10 et EMUI 10 pour ses smartphones

Le constructeur chinois vient de publier son calendrier concernant le déploiement de la dernière version stable de sa surcouche logicielle EMUI 10 sous Android 10. Elle sera disponible pour plusieurs appareils dès le mois de janvier tandis que d’autres devront patienter quelques semaines avant d’en profiter.

Afin d’offrir la meilleure expérience possible sur ses smartphones, Huawei annonce sa feuille de route concernant le déploiement de la version définitive de la surcouche EMUI 10. L’entreprise propose ainsi de mettre à jour le mobile pour profiter des dernières avancées technologies logicielles. Ce sont 23 appareils qui doivent ainsi bénéficier de cette mise à jour majeure.

Quelles sont les nouveautés d’EMUI 10 ?

La version 10 d’EMUI propose une nouvelle interface avec des icônes redésignées et un affichage globalement plus épuré. De petits effets visuels sont visualisables au niveau des notifications. Les paramètres gagnent en clarté et en logique. Un mode sombre est activable pour toutes les applications système. Les gestes de navigation sont plus fluides notamment pour faire du multitâche ou fermer une application.

L’application Caméra a été modifiée. Là aussi, l’interface est plus épurée. Le mode de prise de vue est immédiatement affiché et les fonctionnalités sont plus facilement accessibles. Le niveau de zoom est affiché au centre de l’écran ce qui rend la fonction plus facile à utiliser et plus précise. Concernant la vie privée, sous EMUI 10, il est possible de choisir d’activer la géolocalisation tout le temps, uniquement lorsque l’application est en cours d’utilisation ou jamais.

EMUI pour quels smartphones ?

Les smartphones suivants vont profiter de la mise à jour EMUI 10 dès le mois de janvier 2020 : Huawei P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X et Nova 5T. Les autres devront attendre les prochains mois, sans plus de précision : Huawei P30 Lite, Mate 20 RS Porsche Design, Mate 20 X, Mate 20 Lite, Nova 4G, Nova 4, Nova Lite 3, P20, P20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, Mate RS Porsche Design, P Smart 2019, P Smart+ 2019, P Smart Pro et P Smart Z.

Pour effectuer manuellement la mise à jour, rendez-vous dans les Paramètres de votre appareil puis dans la section Système et mises à jour puis Mise à jour logicielle. Tapez sur le lien Rechercher les mises à jour pour vérifier la disponibilité.