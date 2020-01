Samsung Galaxy A31 et Galaxy A41, leurs capteurs photo se dévoilent ainsi que leur batterie

Modèles d’entrée de gamme, les smartphones Galaxy A31 et Galaxy A41 sont particulièrement attendus pour renouveler la série. Ils font l’objet d’une première fuite qui concerne les caractéristiques de leurs capteurs photo et de la batterie potentielle pour le A31.

Après les Galaxy A51 et Galaxy A71, Samsung pourrait annoncer prochainement l’arrivée sur le marché des modèles Galaxy A31 et Galaxy A41, respectivement successeurs des Galaxy A30 et Galaxy A40 sortis l’an passé. Le 11 février, le constructeur devrait officiellement présenter la série des Galaxy S20 et peut-être aussi le fameux Galaxy Z Flip. Il risque d’y avoir peu de place pour ces nouveaux mobiles dont l’annonce officielle devrait logiquement être relayée au moment du Mobile World Congress de Barcelone, fin février.

Galaxy A41, un capteur photo trois fois plus précis

Selon le site Sammobile.com, le nouveau smartphone Galaxy A41 disposerait d’un capteur principal de 48 mégapixels identique à celui que l’on trouve sur le Galaxy A51. Pour mémoire, celui du Galaxy A40 n’embarquait que 16 mégapixels. Le capteur secondaire serait un 2 mégapixels dont le rôle serait de soit calculer les profondeurs de champ afin d’optimiser les photos en mode portrait, soit être dédié aux prises de vue macro. Le second capteur du Galaxy A40 embarque 5 mégapixels et fait du grand angle. L’objectif frontal dispose de 25 mégapixels.

Galaxy A31, là aussi, une montée en gamme pour la photo

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A31, toujours selon Sammobile.com, disposerait d’un capteur principal de 48 mégapixels (aussi identique au Galaxy A51) alors que le Galaxy A30 n’en propose que 16. Il serait associé à un autre capteur de 5 mégapixels, comme son prédécesseur. Nous n’avons pas d’indication concernant l’objectif frontal.

Une batterie plus endurante

Par contre, il semble que le constructeur souhaite proposer une autonomie record sur le modèle Galaxy A31. En effet, si nous en croyons les rumeurs, il se dit qu’il pourrait disposer d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh là où le Galaxy A30 n’en propose « que » 4000 mAh. Il faut aussi que l’optimisation du système et de la surcouche logicielle peut jouer un rôle prépondérant dans le temps d’utilisation du smartphone et que la simple donnée de la capacité de la batterie ne suffise pas à tirer des plans sur la comète dans ce domaine.

Comme évoqué plus haut, nous n’avons pas encore d’informations concernant la date de présentation des Galaxy A31 et Galaxy A41 mais nous penchons sérieusement pour une annonce officielle pendant le salon Mobile World Congress qui se déroulera à partir du 24 février à Barcelone. Leur disponibilité devrait être effective dans le courant du mois d’avril si nous suivons ce qui a été précédemment fait par le constructeur.