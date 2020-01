Huawei P30, Samsung Galaxy A70 et Oppo Reno 2 en promotion chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom propose actuellement ses « jours vraiment barrés ». L’opérateur affiche des remises sur plusieurs smartphones tels que les Huawei P30 et Nova 5T, le Samsung Galaxy A70, l'Oppo Reno 2 ou encore le Sony Xperia 10.

Bouygues Telecom lance l’opération « les jours vraiment barrés » et propose plusieurs réductions sur les smartphones avec ses forfaits Sensation Avantage Smartphone, jusqu’au 26 janvier 2020.

Huawei P30 à 1€ + 8€ par mois

Le Huawei P30 intègre un écran OLED Full HD+ de 6,47 pouces, un chipset Kirin 980, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, une batterie de 4200 mAh avec charge rapide, charge inversée et charge sans fil ! Côté photo, le Huawei P30 offre un triple capteur photo et filme jusqu’en 2160p à 30 images par seconde. Il filme en HDR et profite d’un stabilisateur numérique (à l’aide du gyroscope). À l’avant, le P30 de Huawei profite d’une webcam de 32 mégapixels.

Bouygues Telecom propose le Huawei P30 à 1€ avec une mensualité de 8€ par mois pendant deux ans grâce à une offre de remboursement de 50 euros et une remise de 100 euros. Cette promotion est valable pour toute souscription à un forfait Sensation 50 Go de Bouygues Telecom.

Samsung Galaxy A70 à 1€ + 6€ par mois

Le Samsung Galaxy A70 se distingue avec sa batterie 4500 mAh. La taille de son écran tactile Super AMOLED est de 6,7 pouces, malgré une encoche présente sur la bordure supérieure. Le smartphone intègre la plateforme Snapdragon 675 accompagnée de 6 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage (extensibles par microSDXC). Côté photo, le Galaxy A70 embarque un triple capteur photo 32+8+5 mégapixels, et la caméra pour selfies affiche une définition de 32 mégapixels.

Bouygues Telecom propose le Samsung Galaxy A70 à 1€ avec une mensualité de 6€ par mois pendant deux ans, et valable pour toute souscription à un forfait Sensation 50 Go de Bouygues Telecom.

Oppo Reno 2 à 1€ + 8€ par mois

Sorti fin 2019, ce smartphone Oppo offre un design distinctif puisque sa webcam est placée dans un tiroir mécanique en forme d’aileron de requin. Le Reno 2 est équipé d’un écran AMOLED de 6,5 pouces sans encoche ni trou, d’un Snapdragon 730G de Qualcomm, de 8 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage interne, d’un quadruple capteur photo 48+13+8+2 mégapixels avec zoom optique 2x et stabilisateur optique pour le capteur principal, d’une webcam de 16 mégapixels avec flash, d’une batterie de 4000 mAh avec charge rapide et d’un lecteur d’empreinte digitale intégré à la dalle tactile.

Bouygues Telecom propose le Oppo Reno 2 à 1€ avec une mensualité de 8€ par mois pendant deux ans, et valable pour toute souscription à un forfait Sensation 50 Go de Bouygues Telecom.

Forfait Sensation Avantage Smartphone 50 Go

Toutes ces promotions sont disponibles avec le forfait Sensation Avantage Smartphone 50 Go de Bouygues Telecom. Il comprend :

les appels, SMS et MMS illimités (France, Europe et DOM)

50 Go d’Internet en France

20 Go d’Internet dans l’Union Européenne

Le forfait Sensation Avantage Smartphone 50 Go est facturé 24,99€ par mois pendant 12 mois, puis 39,99€, ou bien 19,99€ par mois pendant 12 mois, puis 34,99€ pour les clients Bbox. Prix avec engagement de 24 mois.

L’opérateur propose également des promotions sur le Huawei Nova 5T à 1€ + 8€ par mois ou encore le Sony Xperia 10 à 1€ + 6€ par mois valable pour toute souscription à un forfait Sensation 5Go. Vous pouvez découvrir toutes les offres de l’opération « jours vraiment barrés » chez Bouygues Telecom en cliquant sur le lien