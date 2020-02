Samsung Galaxy A11 : triple caméra et batterie 4000 mAh

Le constructeur sud-coréen devrait prochainement annoncer l’arrivée sur le marché d’un nouveau smartphone d’entrée de gamme, le Galaxy A11. Nous commençons à entrevoir quelques détails concernant sa fiche technique à la faveur d’un passage par la FCC. Il disposerait de trois capteurs au dos et d’une batterie de 4000 mAh.

Petit à petit, la gamme des smartphones Galaxy A doit se renouveler. Ainsi, Samsung a récemment annoncé la sortie des modèles Galaxy A51 et Galaxy A71. Nous connaissons aujourd’hui quelques détails des successeurs des Galaxy A30 et Galaxy A40, respectivement les Galaxy A31 et Galaxy A41. Désormais, il va aussi falloir compter sur le Galaxy A11, successeur du Galaxy A10. En effet, il vient de passer la certification américaine FCC et dévoile ainsi quelques caractéristiques.

Une batterie identique à celle du A10

La commission fédérale des communications ou FCC vient de valider la certification d’un modèle de smartphone portant la référence SM-A115F, soit le Galaxy A11. Celle-ci mentionne clairement la capacité de la batterie du mobile : 4000 mAh, la même que le Galaxy A10. Il est toutefois possible que l’autonomie soit meilleure étant donné que le processeur pourrait être plus économe pour des performances égales et que le système sera optimisé.

Un module photo à trois capteurs

Les documents de la FCC montrent le schéma du dos du smartphone. Celui-ci révèle une configuration photo à trois capteurs alors que le précédent modèle ne dispose que d’un seul objectif. Il n’y a aucun détail concernant les caractéristiques techniques de ces modules. Cependant, il devrait y en avoir au moins un qui soit dédié aux prises de vue macro ou aux calculs des profondeurs de champ. Nous pouvons également voir la présence d’un capteur d’empreinte digitale.

Snapdragon 625 ou 626 pour l’animer

Concernant le processeur, le site Sammobile croit savoir qu’il s’agira du Qualcomm Snapdragon 625 ou 626. En effet, le mobile SM-A115F a été vu sous Geekbench il y a quelques semaines, ce qui a permis de mettre à jour l’un des principaux composants qui devrait l’animer. Il pourrait être accompagné de 2 Go de mémoire vive, comme le Galaxy A10.

La certification étant passé, la sortie commerciale ne devrait plus tarder pour ce nouvel appareil qui vient compléter la gamme des Galaxy A. Pour le moment, nous ne savons pas encore quand il sera annoncé mais nous devrions très certainement en savoir plus lors du prochain salon Mobile World Congress de Barcelone, fin février.