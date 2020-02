Un mystérieux smartphone Realme explose tous les records sous Antutu

Un nouveau smartphone de la marque Realme vient de passer sous les radars de l’application de mesure de performances Antutu. Portant le numéro de modèle RMX2071, ce combiné mystère pourrait bien être le futur modèle flagship du constructeur étant donné qu’il a explosé tous les scores qui ont pu être mesurés jusqu’ici.

Afin d’évaluer et, le cas échéant, de comparer les performances brutes des smartphones, il existe plusieurs solutions gratuites et facilement accessibles sur les plateformes de téléchargements d’applications. Geekbench, 3DMark ou encore Antutu sont parmi les plus utilisées pour ce faire. Les résultats sont publics ce qui permet de mettre à jour les scores et donc de pouvoir classer les appareils les uns par rapport aux autres.

Le score le plus haut jamais relevé

Le site Android Authority a ainsi reçu une capture d’écran de ce qui est désormais le score le plus élevé jamais publié par la fameuse application d’analyse comparative Antutu. Avec 574 985 points, un smartphone de la marque Realme dépasse le plus haut résultat précédent (560 217) détenu par le Xiaomi Mi 10. La référence RMX2071 portée par ce mobile ne correspond à aucun appareil connu actuellement chez Realme. Il devrait donc s’agir du futur modèle haut de gamme de la marque chinoise.

À l’intérieur, un Snapdragon 865

Les deux appareils sont animés par la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 865 annoncée début décembre par la firme américaine. La différence entre les deux mobiles peut s’expliquer par le fait qu’ils pourraient utiliser une capacité et un type de mémoire vive distincts. Les vitesses de lecture et d’écriture sont également mesurées. Ces appareils devraient s’appuyer sur la nouvelle norme UFS 3.0, mais il est possible qu’elle soit exploitée différemment donnant ainsi des scores plus ou moins élevés.

Ces résultats sont aussi à prendre avec les précautions de rigueur étant donné que certains appareils sont capables de détecter l’utilisation de ces outils de mesure et d’optimiser leur rendement en conséquence pour obtenir des scores flatteurs. Nul doute qu’à l’approche du prochain MWC de Barcelone, d’autres informations devraient être révélées concernant ce smartphone mystère.