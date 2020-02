Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, les images presse ont fuitées

À quelques jours de la présentation officielle de la nouvelle série de smartphones Samsung Galaxy S20, des images presse ont été publiées sur la toile. Ils confirment les lignes des 3 appareils du constructeur sud-coréen déjà évoquées dans nos colonnes.

Particulièrement attendus, les nouveaux smartphones Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra font l’objet de nombreuses rumeurs et projections en tout genre. Si la plupart des caractéristiques techniques sont connues, le design des appareils restait encore flou, et ce, malgré le fait que plusieurs images ont été vues sur Internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Avec les visuels presse qui sont dévoilés, il ne reste plus qu’à patienter jusqu’au 11 février pour attendre la confirmation de toutes les informations.

Des images publiées sur Twitter

C’est sur Twitter et plus particulièrement dans un tweet du journaliste Roland Quandt de WinFuture que nous pouvons voir à quoi devraient ressembler les futurs mobiles haut de gamme de Samsung. Contrairement à la série S10 dont les différentes versions proposent des design distincts, pour la gamme des S20, le constructeur propose quelque chose de plus harmonieux entre les modèles. Ils profitent ainsi d’un écran avec des bords extrêmement fins et un capteur frontal placé en haut, au centre de la surface d’affichage. Il n’y a pas de double capteur à l’avant comme sur le Galaxy S10 Plus, par exemple.

Différentes configurations pour les capteurs photo

C’est à l’arrière que les différences sont les plus notables. En effet, logiquement, c’est le Galaxy S20 qui dispose de la donation la plus « faible » en capteur. En effet, il en propose 3 contre 4 pour le Galaxy S20+ et pour la version la plus haut de gamme, le Galaxy S20 Ultra. Ce dernier se distingue du S20+ puisqu’il propose un capteur porteur de la mention « Space Zoom 100x »… Tout un programme dont il nous tarde d’avoir plus de détail.

Leur disponibilité et leur prix attendus

Selon toutes vraisemblances, les nouveaux smartphones Samsung Galaxy S20 seront disponibles un mois environ après leur annonce officielle, soit vers le 13 mars 2020. Max Weinbach, twittos, bien renseigné, pense savoir que le Samsung Galaxy S20 5G sera proposé entre 900 et 1000 €. La version Galaxy S20+ 5G pourrait être disponible pour 1100 € environ et le Galaxy S20 Ultra 5G serait proposé à 1300 € environ. Toutes ces informations sont à confirmer le 11 février prochain lors de la présentation officielle.