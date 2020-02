Xiaomi Poco X2 : un écran 120 Hz et une présentation le 4 février

Alors que tout le monde s’attendait à un Pocophone F2, ce sera finalement le Poco X2 qui succèdera au premier smartphone de la marque éponyme associée alors à Xiaomi. Sa présentation officielle aura lieu le 4 février 2020.

Fin août 2018, la marque Poco avait commercialisé son premier smartphone conçu en collaboration avec les équipes du constructeur chinois Xiaomi. Ainsi était né le Pocophone F1, un appareil doté d’une fiche technique extrêmement compétitive et proposant un excellent rapport qualité/prix. Poco a cependant pris quelques distances avec son ancien partenaire et s’apprêter à annoncer la sortie d’un second modèle, le Poco X2.

Une fiche technique proche du Redmi K30

Mais alors tout le monde attendait un nouvel appareil avec des caractéristiques haut de gamme à un prix abordable, un Pocophone F2, par exemple, c’est finalement un modèle qui reprend la fiche technique du Xiaomi Redmi K30 annoncé en fin d’année dernière qui devrait arriver sur le marché. Il portera le nom de Poco X2 et sera officiellement annoncé le 4 février 2020 d’après un tweet posté sur le compte du constructeur indien.

Une configuration pensée pour les jeux

En attendant sa présentation à New Delhi, en Inde au début du mois prochain, le fabricant nous met sur quelques pistes concernant sa fiche technique. En effet, il laisse penser que le mobile sera équipé d’un écran doté d’une fréquence de rafraichissement de 120 Hz puisqu’il annonce : « un taux de rafraichissement extrême » pour des « jeux extrêmes ». Le smartphone devrait être animé par une puce Qualcomm Snapdragon sans que nous ne sachions pour le moment de quel modèle il peut exactement s’agir.

En tout cas, le processeur sera très certainement associé à un système de refroidissement liquide afin de lui assurer une température de fonctionnement maîtrisée même en cas de forte sollicitation pour certains jeux, par exemple. Un visuel posté par le constructeur sur un site promotionnel montre clairement les connectiques de l’appareil avec un port USB Type C pour la recharge et un port audio jack pour y brancher un casque.

6 capteurs photo et 8 Go de RAM

Concernant le reste de la fiche technique, Poco indique que le Poco X2 aura 6 capteurs photo en tout. L’objectif principal disposerait d’un capteur Sony IMX686 de 64 mégapixels. Nous n’avons pas d’autres informations pour les autres. Certaines sources font état de l’intégration de 8 Go de mémoire vive et d’un espace de stockage de 256 Go. La batterie aurait une capacité de 4500 mAh et serait compatible avec le système de recharge rapide l’indique l’image publiée sur le site.

Le nouveau smartphone Poco X2 devrait être commercialisé en Inde dans un premier temps puis dans d’autres pays. Sa distribution en France serait encore à l’étude. Bien entendu, toutes ces informations sont à prendre avec les pincettes de rigueur puisqu’elles devront être confirmées par le constructeur lors de sa présentation, le 4 février 2020.