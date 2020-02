Samsung Galaxy Z Flip : toutes les caractéristiques techniques et son prix

Aussi connu sous le nom de code Galaxy Bloom, le futur smartphone pliable Samsung Galaxy Z Flip sera bientôt une réalité commerciale. Mais avant même sa présentation officielle, nous avons réunir toutes les informations concernant sa fiche technique et même son prix est maintenant connu.

Ce n’est plus un secret pour personne, le design du futur mobile pliable du constructeur sud-coréen proposera une vision dans le sens de vertical, là où le Galaxy Fold se plie (et se déplie) dans le sens horizontal. Cela permet d’intégrer un écran particulièrement large puisqu’il fait 6,7 pouces en diagonale au format 22:9. Il propose une définition de 1080x2636 pixels. La technologie utilisée par Samsung pour la surface d’affichage est baptisée Infinity Flex.

Un écran à la pointe de la technologie

À l’image des futurs smartphones de la série Galaxy S20, le Galaxy Z Flip arbore un design « Infinity-O » avec une caméra frontale de 10 mégapixels placée au centre, sous le bord supérieur de l’écran. Ce dernier supporte la technologie HDR10+ et profite d’un film protecteur Ultra Thin Glass qui doit lui apporter une meilleure protection que celui intégré sur le Galaxy Fold, selon le constructeur.

Une autre surface d’affichage à l’extérieur

Il y a un second écran. Celui-ci est situé à l’extérieur de l’appareil et propose une surface d’affichage ayant une définition de 300x116 pixels. Il s’agit d’une dalle Super AMOLED qui mesure 1,06 pouce. Il est là pour afficher l’heure et diverses notifications dont nous pourrons ensuite prendre connaissance de manière plus approfondie en ouvrant le mobile.

Un processeur Snapdragon 855+ et 8 Go de RAM

Sous le capot, le smartphone Samsung Galaxy Z Flip disposerait d’un processeur Qualcomm Snapdragon 855+ (pensé pour les jeux) associé à 8 Go de mémoire vive et une importante capacité de stockage interne de 256 Go (type UFS 3.0) non extensibles via une carte micro SD. En choisissant cette puce, le constructeur fait l’impasse sur la compatibilité avec les réseaux 5G.

Deux capteurs photo à l’arrière et un à l’avant

Concernant les caméras. Elles sont deux à l’arrière de l’appareil. Elles disposent d’un même capteur de 12 mégapixels. Le capteur principal profite d’une ouverture f/1.8. Le secondaire est capable de faire des photos en mode grand angle jusqu’à 123 degrés et offre une ouverture f/2.2. Le mobile est ainsi capable de filmer avec une définition Ultra HD 4K à 60 images par seconde et à 30 images par seconde par l’avant.

Charge rapide et sans fil au programme

Pour alimenter le tout, Samsung aurait opté pour une batterie d’une capacité de 3300 mAh avec la possibilité de charge rapide 15 Watts et de charge sans fil (par induction) 9 Watts. Le smartphone embarquerait du Bluetooth 5.0, du NFC, un connecteur USB Type C et du Wi-Fi 6. Il disposerait d’un lecteur d’empreinte installé sur l’un des profils de l’appareil et peut être déverrouillé par reconnaissance faciale.

Le Samsung Galaxy Z Flip pèserait 183 grammes. Il ferait 7,2 mm d’épaisseur une fois ouvert. Refermé, il mesurerait environ 15,3 mm. Il serait animé par le système d’exploitation de Google, Android 10 avec une surcouche logicielle développée par le constructeur, One UI 2.0. Le mobile pourrait être disponible en Europe à partir du 15 février 2020 pour un prix de 1500 € environ. Toutes ces informations restent à être confirmées par le constructeur lors de la présentation officielle qui devrait être effective le 11 février prochain.