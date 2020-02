Motorola Moto G8 : des images et des caractéristiques techniques connues

Le prochain Mobile World Congress de Barcelone verra la marque Motorola présenter de nouveaux modèles de smartphones. Nous devrions très certainement y voir le Moto G8 dont nous commençons à connaître quelques détails à la fois physiques, mais aussi techniques.

En fin d’année dernière, Motorola dévoilait les smartphones Moto G8 Plus et Moto G8 Play lors d’un évènement organisé au Brésil. La marque détenue par Lenovo devrait prochainement élargir cette gamme en présentant un nouveau modèle, le Moto G8. Le site 91mobiles.com a réussi à se procurer une image de l’appareil en question. Particulièrement explicite, elle dévoile ce à quoi pourrait bien ressembler le futur mobile de la série G8 du constructeur.

Capteur photo frontal derrière un poinçon

Ce que nous remarquons immédiatement en regardant l’image proposée par le site 91mobiles.com, c’est le trou dans l’écran, au niveau du coin supérieur gauche, comme sur les mobiles Honor 20, par exemple. C’est le premier smartphone de la série G à en profiter. Au niveau du poinçon, il y aurait un capteur de 8 mégapixels avec ouverture f/2.0. À l’arrière, il y aurait 3 capteurs accompagnés d’une unité de mise au point automatique.

3 capteurs photo au dos

L’un des capteurs est excentré par rapport aux autres. Il pourrait s’agir de l’objectif principal qui embarquerait 16 mégapixels avec ouverture f/1.7. Les deux autres, inscrits au sein du même module, pourraient servir à faire de l’ultra grand-angle (118 degrés) et des photos en mode macro disposant, respectivement de 8 et 2 mégapixels. Le flash LED est isolé, à côté du capteur principal.

Toujours au dos du smartphone, nous notons la présence d’un lecteur d’empreinte digitale permettant de déverrouiller le mobile. Le logo de la marque est inscrit à l’intérieur. Sur l’un des profils, nous pouvons clairement voir la prise audio jack 3,5 mm servant à brancher un casque ou un système d’enceintes externes. Ce connecteur a la particularité d’être installé sur le profil supérieur de l’appareil là où la quasi-totalité des constructeurs le place en bas.

Une configuration abordable pour le Moto G8

Des membres du site xda-developers pensent savoir que le Moto G8 serait animé par une puce Qualcomm Snapdragon 665 associée à 2 ou 3 ou 4 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 32 ou 64 Go, selon la configuration choisie. L’écran mesurerait 6,39 pouces avec une définition HD+ (720x1560 pixels). La batterie de 4000 mAh supporterait le système de recharge rapide 10 Watts. Le NFC sera pris en charge tout comme la possibilité d’intégrer deux cartes au format nano SIM.

Le prix ainsi que la date de disponibilité de ce smartphone sont aujourd’hui inconnus. Cependant, au regard des caractéristiques techniques de l’appareil, il devrait être abordable. Nous en saurons plus lors du salon MWC de Barcelone où il devrait faire son apparition officielle.