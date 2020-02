Motorola Moto G8 Power : toutes les caractéristiques techniques

La marque américaine Motorola devrait profiter du prochain salon du Mobile World Congress de Barcelone pour présenter de nouveaux smartphones. Parmi eux, nous devrions avoir droit au Moto G8 mais aussi au Moto G8 Power, pensé pour offrir une grande autonomie.

Après les caractéristiques techniques du Moto G8 que nous vous avons présentées, celles d’un modèle finalement assez similaire, le Moto G8 Power, se dévoilent. Ces deux nouveaux appareils viennent ainsi compléter la gamme des Moto G8 dont Motorola a déjà présenté les Moto G8 Plus et Moto G8 Play, en fin d’année dernière.

Moto G8 et Moto G8 Power, de nombreuses similitudes

Selon le site xda-developers qui cite une source particulièrement fiable, le futur smartphone Motorola Moto G8 Power partage avec le Moto G8 plusieurs composants. En effet, ces deux modèles sont assez proches l’un de l’autre. Ainsi, ils profitent d’un poinçon en haut à gauche de l’écran pour laisser une place à la caméra frontale. Ils ont des boutons d’alimentation et de volume identiques.

Les deux appareils seraient équipés du même lecteur d’empreinte digitale, placé au dos. Les capteurs photo, à l’arrière, sont alignés de la même façon et disposent des mêmes caractéristiques. Les Moto G8 et Moto G8 Power s’appuient sur la même plateforme, à savoir un processeur Qualcomm Snapdragon 665. Ils sont animés par Android 10, sans aucune surcouche logicielle.

Une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide

Plus spécifiquement, le Moto G8 Power profiterait d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh, contre 4000 mAh pour le Moto G8. Il supporterait le système de recharge rapide 18 Watts mais pas la charge par induction. La définition de l’écran y serait aussi plus importante malgré le fait que sa taille soit légèrement inférieure à celle proposée par le Moto G8 : 1080x2300 sur 6,36 pouces contre 720x1560 sur 6,39 pouces. Il s’agirait d’un écran LCD et non OLED.

4 Go de RAM et un capteur photo supplémentaire

Le Moto G8 Power embarquerait 4 Go de mémoire vive là où il existerait plusieurs configurations pour le Moto G8 avec 2, 3 ou 4 Go, selon la version choisie. Côté photo, il y aurait un capteur supplémentaire de 8 mégapixels sur le G8 Power mais dont la fonction n’est pas encore connue sachant qu’il y a déjà un capteur pour les prises de vue macro et un autre pour faire du grand angle, en plus de l’objectif principal de 16 mégapixels. Enfin, le capteur frontal devrait être un 25 mégapixels contre 8 mégapixels pour le Moto G8.

Bien entendu, même si les membres du forum xda-developers citent une source fiable, ces informations devront être confirmées (ou informées) par la marque elle-même qui devrait en faire une présentation lors du prochain salon du Mobile World Congress de Barcelone à partir du 24 février.