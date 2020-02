Xperia 1.2 ou Xperia 5 Plus, nous en savons plus sur le futur mobile haut de gamme Sony

Alors que le MWC de Barcelone approche, nous en savons un peu plus sur le smartphone haut de gamme que Sony pourrait y présenter officiellement. Il pourrait s’agir du nouveau Xperia 5 Plus ou Xperia 1.2 puisque son nom n’est pas encore connu à la différence de certaines caractéristiques techniques dont voici les détails.

Le constructeur japonais Sony a pris l’habitude d’organiser une conférence de presse pendant le salon Mobile World Congress de Barcelone pour y dévoiler son modèle phare. L’an passé, la firme avait ainsi présenté l’Xperia 1 avec son écran original au format 21:9 et son fort potentiel pour le multimédia. Cette année, elle pourrait remettre ça avec la présentation de ce qui pourrait être l’Xperia 1.2 ou l’Xperia 5 Plus. Étant donné que nous ne connaissons pas son nom, nous l’appellerons Xperia 1.2 en attendant une confirmation suffisamment crédible sur cette information.

Un écran de 6,6 pouces toujours au format 21:9

Les rumeurs concernant le futur smartphone haut de gamme présenté par Sony font état d’un design particulièrement réussi avec une certaine élégance. Nous avions déjà évoqué le sujet lors d’une précédente actualité se basant sur des images réalistes fournies par le site Slashleaks. L’écran mesurerait 6,6 pouces, soit 0,1 pouce de plus que l’actuel Xperia 1. Comme ce dernier et selon toutes vraisemblances, ce nouveau modèle devrait supporter les technologies Ultra HD 4K HDR s’appuyant sur une dalle OLED.

Toujours au sujet de l’écran, Sony semble vouloir conserver le caractère rectangulaire résistant ainsi aux sirènes des encoches et autres capteurs jaillissants pour intégrer la caméra frontale au sein de la bande noire au-dessus de la surface d’affichage. Il devrait y avoir deux enceintes à l’avant pour profiter d’un son stéréo, un minimum pour un smartphone multimédia.

Snapdragon 865 avec 8 Go de RAM

Concernant le processeur, le futur modèle phare de Sony devrait s’appuyer sur une puce Qualcomm Snapdragon 865 qui pourrait être associée à 8 Go de mémoire vive et à un espace de stockage d’au moins 128 Go. La compatibilité avec les réseaux de télécommunications 5G devrait être de mise. Le tout pourrait être alimenté par une batterie d’une capacité de 4400 mAh ce qui représenterait un bon en avant par rapport aux 3300 mAh de l’Xperia 1.

Des capteurs photo à confirmer

La partie photo (et vidéo) n’a jamais été prise à la légère chez Sony. Ainsi, nul doute que l’Xperia 1.2 embarquera des capteurs distincts pour s’occuper du grand angle, de la profondeur de champ et il devrait y avoir, très certainement, un objectif qui permettrait de zoomer sur un sujet situé au loin. Les applications de capture feront assurément partie des modules préinstallés avec leur potentiel de commandes manuelles ou automatiques.

Comme nous l’avons évoqué en introduction, ce nouveau smartphone devrait être officiellement présenté lors du prochain MWC. La surprise pourrait venir de son nom dont nous ignorons encore le chiffre exact qui suivra la mention Xperia. Le constructeur avait bien trompé son monde à l’IFA en annonçant l’Xperia 5 alors que tous attendaient un Xperia 2… Il pourrait être disponible en mai ou juin, le constructeur prenant toujours son temps entre l’annonce et la réelle disponibilité en boutique de ces modèles. Son prix est estimé aux alentours des 900 euros.