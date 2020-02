Moto G Stylus : un smartphone Motorola avec un stylet, comme le Galaxy Note

Ce début d’année est particulièrement prolifique pour le constructeur américain Motorola. En effet, le fabricant devrait profiter du MWC de Barcelone pour annoncer l’arrivée sur le marché d’au moins 4 nouveaux smartphones. L’un d’entre eux pourrait être un modèle spécial qui présente la particularité d’être accompagné d’un stylet.

Le 23 février, en ouverture du plus grand salon mondial sur la téléphonie mobile, le Mobile World Congress, Motorola devrait annoncer la sortie de plusieurs nouveaux smartphones. Nous avons déjà évoqué le Moto G8, le Moto G8 Power et le Moto Edge+ dont les premières informations se dévoilent petit à petit. Ils devraient venir gonfler les rangs de cette série comptant déjà les modèles Moto G8 Plus et Moto G8 Play. Mais un autre appareil pourrait bien être de la fête : le Moto G Stylus.

Un smartphone accompagné d’un stylet

En effet, plusieurs photos ont été publiées récemment sur les réseaux sociaux montrant clairement un smartphone de la marque Motorola accompagné d’un stylet, comme les Galaxy Note de Samsung. Baptisé Moto Edge+, il rentrerait directement en concurrence avec la phablette du constructeur sud-coréen. Toutefois, nous pouvons remarquer que le stylet en question ne semble pas embarquer d’électronique ce qui le rend beaucoup moins attractif que le S Pen.

Une puce Snapdragon série 6 à bord

Comme la quasi-totalité des smartphones à venir, le Moto G Stylus est passé par l’application de mesure de performances Geekbench ce qui a permis, comme avec le Moto Edge+, d’en savoir un peu plus sur ses composants. Nous apprenons effectivement que le futur mobile Motorola doit disposer d’un chipset Snapdragon de la série 6 (peut-être le 665). Il sera associé à 4 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Il disposerait d’une batterie d’une capacité de 4000 mAh compatible avec le système de recharge rapide.

Un poinçon en façade et 4 capteurs photo au dos

Selon d’autres sources, l’écran du Moto G Stylus devrait faire 6,3 ou 6,4 pouces. Il offrirait une définition Full HD+ et aurait un poinçon, en haut à gauche de sa surface d’affichage qui permettrait d’intégrer le capteur photo frontal de 25 mégapixels prévu. À l’arrière, il y aura 4 capteurs dont le principal serait un 48 mégapixels. Le lecteur d’empreinte digitale est à proximité avec un logo de la marque. Le mobile sera animé par Android 10.

Encore une fois, toutes ces informations sont à prendre avec les pincettes de rigueur avant leur confirmation ou leur infirmation dans les prochains jours et, très certainement au plus tard lors de la présentation officielle des nouveaux smartphones de Motorola qui se déroulera le 23 février à Barcelone.