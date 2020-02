Mediatek présente le Helio G80, son processeur milieu de gamme pour les jeux vidéo

Le gaming sur smartphone prend de plus en plus d’ampleur. Les constructeurs proposent différentes solutions pour s’adapter mais la base étant le processeur, il faut bien le choisir. Ainsi, Mediatek vient d’annoncer la disponibilité de son nouveau processeur, Helio G80 pensé pour ceux les mobiles gaming de milieu de gamme.

Après le lancement du processeur Helio G90 en mi-2019, Mediatek annonce la sortie d’une nouvelle puce encore plus abordable dont l’une des principales forces est de pouvoir proposer un circuit dédié aux graphismes pour les jeux vidéo. Il vient se positionner entre l’Helio G90 et le récent G70 que le fondeur a présenté à la fin de l’année passée.

Le nouveau SoC de Mediatek s’appuie sur une gravure 12 nm et utilise une puce octo-core avec 2 cœurs Cortex A-75 cadencés à 2,0 GHz et 6 autres cœurs Cortex A-55 poussés à 1,8 Ghz. Rappelons que l’Helio G70 propose une plateforme presque similaire avec une fréquence légèrement moindre pour les 6 cœurs puisqu’elle est à 1,7 GHz.

Le même GPU que le Helio G70

Les processeurs Mediatek G70 et G80 utilisent le même GPU, un Mali G52 mais, là aussi, la fréquence d’horloge est différente. En effet, nous avons droit à 950 MHz pour le G80 là où le G70 plafonne à 820 Mhz. L’Helio G90 partage avec le G80 les fonctions haut de gamme que sont les technologies HyperEngine Game et VoW. La première promet un jeu plus fluide. La seconde permet, selon son fabricant, de proposer une consommation d’énergie réduite en cas d’utilisation de services d’assistance vocale.

En outre, la technologie HyperEngine permet également de gérer le changement de réseau entre les données mobiles et le Wi-Fi en cas de besoin. Si une connexion lente est détectée, le système bascule automatiquement sur le meilleur canal. Enfin, toujours d’après le fondeur, cette fonction offre des performances stables en mode jeu en gérant activement les possibilités du processeur et du GPU.

Jusqu’à 8 Go de RAM et du Wi-Fi 5

Le SoC Mediatek Helio G80 peut supporter jusqu’à 8 Go de mémoire vive. Il est compatible avec la norme eMMC 5.1 en ce qui concerne le type de stockage là où les appareils les plus haut de gamme profitent du standard UFS 3.0 désormais. Question connectivité, la puce peut gérer le Wi-Fi 5 ac et le Bluetooth 5.0. La définition maximale de l’écran est de 1080x2520 pixels.

Mediatek a annoncé une disponibilité de sa nouvelle puce Helio G80 pour les semaines à venir. Nul doute que les premiers appareils de milieu de gamme intégrant ce composant suivront immédiatement. Cependant, cela peut être encore un peu trop tôt pour une concrétisation d’appareils pour le MWC de Barcelone qui a lieu à la fin du mois de février.