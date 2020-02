Un Huawei Mate X2 pliable qui ressemble beaucoup au Galaxy Fold de Samsung

L’année 2020 sera sans nul doute celle des smartphones pliables. Alors que les tout premiers modèles essayent les plâtres, la seconde génération se prépare comme chez Huawei qui a déposé un brevet pour un appareil dont le design est assez similaire à celui proposé par le Samsung Galaxy Fold.

Le site 91mobiles.com a pu mettre la main sur un brevet déposé par la société chinoise Huawei auprès de l’EUIPO. Déjà, début septembre, LetsGoDigital publiait des rendus de ce qui pourrait bien être le Mate X2. Le document montre clairement des lignes qui ressemblent sérieusement à celles empruntées par le smartphone pliable de Samsung sorti l’an passé. En effet, ce modèle propose un large écran presque aussi grand que celui d’une tablette qui se plie horizontalement à partir de son milieu.

Une configuration photo musclée

Malgré cela, d’après le brevet déposé, le système de charnière utilisé ici semble se replier vers l’intérieur plutôt que vers l’extérieur. L’écran serait associé à une barre latérale verticale où serait logée une surface d’affichage secondaire. Nous pouvons également voir une configuration à quatre capteurs photo au dos et deux pour l’avant. Rappelons que le Huawei Mate X propose trois objectifs à l’arrière qui se transforme en appareil à selfie lorsque le mobile est plié.

Un stylet comme compagnon

Fait assez remarquable, le Huawei Mate X2 pourrait être accompagné d’un stylet. Ce dernier pourrait ainsi faciliter certaines actions à l’écran ainsi que favoriser la prise de notes manuscrite et développer la créativité des utilisateurs, à l’image du S Pen pour les Galaxy Note de Samsung, par exemple. Reste à savoir s’il sera aussi évolué que son cousin sud-coréen embarquant de l’électronique ou s’il sera simplement en plastique comme nous le pensons pour ce qui pourrait être le futur Motorola Moto G Stylus.

Concernant les caractéristiques techniques du Huawei Mate X2, il est encore bien trop tôt pour en connaître les détails. Une chose est quasiment certaine : son processeur. Celui-ci devrait être un Kirin 990 5G étant donné qu’elle devrait être la puce la plus haut de gamme chez le constructeur et que le Mate X utilise actuellement un Kirin 980, SoC le plus performant au moment de sa sortie.